'POSLE BOŽIĆA RADIMO JOŠ JAČE' Vučić: Naše je da se u predstojećem periodu borimo za sebe, da čuvamo slobodu i nezavisnost, ali i naše ekonomske interese

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je Božićno seoce i poželeo okupljenim građanima srećnu i uspešnu Novu 2026. godinu.

- Lepo je danas biti ovde, u Božićnom seocetu. Pozivam sve građane da dođu, da uživaju i još jednom čestitam svima Novu godinu. Moja želja je da ovi divni ljudi nastave da nam čuvaju Srbiju, njima sam beskrajno zahvalan, a posle Božića da radimo još više i jače, kako bismo postigli najbolje rezultate - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

Naše je da se u predstojećem periodu borimo za sebe koliko god možemo, da čuvamo slobodu i nezavisnost, ali i naše ekonomske interese, da bismo uspeli da uradimo ono što smo ljudima obećali i da u ekonomskom smislu ovo bude najbolja godina u istoriji Srbije.
