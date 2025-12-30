'POZIVAM SVE DA RADIMO ZAJEDNO I DA SE BORIMO ZA SRBIJU!' Vučić poslao snažnu poruku: Da nam 2026. godina bude najbolja u istoriji! (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pozvao je sve građane Srbije da rade zajedno i da zajedničkim snagama učinimo da 2026. godina bude najbolja godina u istoriji ove zemlje.

- Narodu ja da kažem, koji veruje svojoj državi. Želim da se zahvalim posebno onima koji su me napadali ove godine. Želim da se zahvalim tim medijima pre svega, jer su mi davali ogromnu snagu. Političarima, političkim protivnicima davali su mi ogromnu snagu. Molim ih da to čine što jače i što snažnije u godini koja je pred nama. Tada ću energije da imam još više. Pozivam sve da radimo zajedno u interesu građana Srbije, da uradimo nešto i zajednički što možemo za našu zemlju, u interesu naših građana. A što se uvreda, pretnji i svega drugog tiče, to ostavljamo njima, a mi ćemo da radimo i da se borimo da uradimo ono što smo ovde napisali, a to je da 2026. godina bude najbolja godina u istoriji za Srbiju i za njene građane - naveo je predsednik.

Autor: A.A.