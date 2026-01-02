Opozicionarka udarila po blokaderima: Tupavi ste (VIDEO)

Opozicionarka Gordana Čomić udarila je po blokaderima i poručila da su tupavi!

Čomić je, gostujući na jednoj televiziji, srušila snove blokaderima o sakupljenim potpisima.

- Zašto niko neće dijalog? Neće institucionalni dijalog. Imate zahtev od protesta da hoće da institucije rade. Kako da rade institucije bez dijaloga? Morate da date nekom dobrovoljnu dozvolu da vas pravi budalama, da vam kaže neka rade institucije, da bude kontrolisana vlada. Kako bez dijaloga da se reše energetska pitanja? Ja razumem akciju skupljanja potpisa. Ali tako kako je organizovana može samo da raduje vlast, pošto oni znaju da prikupljaju potpise - rekla je Čomić.

Autor: Iva Besarabić