'KO JE JAČI, TAJ I TLAČI' VUČIĆ SAOPŠTIO ZVANIČAN STAV SRBIJE O NAPADU NA VENECUELU: Uvek smo govorili to, reći ćemo i sada, ovo je jasno kršenje međunarodnog prava!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

Sednica je zakazana povodom nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni.

- Na današnjoj sednici imali smo tri teme. Jedna je regionalna vojna i politička bezbednost, sa osvrtom na situaciju u Evropi i svetu. Druga je energetska bezbednost Srbije, i treća je američka akcija u Venecueli. Doneli smo odgovarajuće zaključke, neke ću vam reći, neke ne. Mi smo svesni složenosti pozicije koju naša zemlja ima u ovom regionu, jugoistočne Evrope, i naravno ta kompleksnost naše pozicije biće sve izraženija imajući u vidu činjenicu da se ruši stari poredak u svetu, i više nikakva pravila ne važe. Međunarodno javno pravo ne postoji, poredak UN postoji na papiru. Nama kao maloj zemlji ostaje da se za to zalažemo, ali moramo da razumemo dobro, posle akcije u Venecueli to je sada potpuno jasno, da povelja UN ne funkcioniše - rekao je predsednik.

U svetu dominira pravo sile i pravo jačeg, rekao je on, i dodao da ko je jači taj i tlači.

- To je jedini princip savremene politike koji danas postoji u svetu. Dovoljno je bilo da vidite kako reaguju predstavnici evropskih institucija i zemalja reaguju na ovo što se desilo u Venecueli. Imaju svoje sitne interese, al ne smeju da kažu šta misle, pošto ne znaju šta će biti sa Grenlandom. Nas posebno zabrinjava dalje naoružavanje Prištine, kao i savez sa Hrvatskom i Albanijom. Planiraju da razviju kompleksnije sisteme, i želim da kažem da Srbija to sa pažnjom prati. Ne samo da pratimo, već se pripremamo za odbranu od onih koji otvoreno upućuju pretnje našoj zemlji. Verujemo da će naša snaga biti dovoljan odvraćajući faktor, i da ćemo ostvariti naš prvi cilj - to je očuvanje mira u Srbiji - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da je govoreno i o daljem popunjavanju naših specijalnih jedinica.

- Imaćemo značajna ojačanja naših vojnih kapaciteta. U narednih godinu i po dana udvostručićemo naše vojne kapacitete. Ne brojnost, ali vatrenu moć i sve ostalo. Deo oružja nabavljamo ovde, deo u inostranstvu. To je jedini siguran način zaštite naše zemlje u budućnosti , i jedini stvarni odvraćajući faktor. Videli ste u Venecueli, možemo samo u sebe da se uzdamo. I da krenu neki iz regiona protiv nas, niko nam neće pomoći osim nas samih. Neće nas Amerika da napada. Ovi iz regiona nisu to pravili kao igračku, radili su po tuđem nalogu - rekao je Vučić.

Govorio je i o jačanju drugih jedinica, uključujući i policijske, i naglasio je da je siguran što ćemo sačuvati mir.

- Mi čuvamo mir ne napadajući nikoga, ali posedujući veliku odvraćajuću snagu. Za nešto manje od godinu dana ćemo predstaviti takve sisteme kakve ne verujete da je moguće da ih Srbija ima - kazao je predsednik.

Dodaje da sada ne postoji opasnost od potencijalnog agresora, ali da se to može promeniti u skorijoj budućnosti, i da zato moramo biti jači od svakog potencijalnog napadača.

- Dalje, govorili smo o energetskoj bezbednosti, i moram reći da dolazi do velikih promena u svetu. Ne znam da li ste primetili da je Tramp osnovao, sasvim javno, organizaciju za dominaciju SAD u sferi energetike u svetu. I ona radi pri beloj kući, i svuda u svetu, gde god je moguće, pa i ovde u Srbiji, daće sve od sebe da isteraju konkurente. Monroova doktrina, iz prve polivovine 19. veka, Amerikanci su hteli da iskoriste opadajuću evropsku moć u Latinskoj Americi. Posle toga su vodili tobože izolacionističku politiku, a čekali su pravi trenutak u Drugom svetskom ratu, posebno kada su znali kakav će ishod biti, i Amerika je tada napustila izolacionističku politiku i zauzima poziciju političke dominacije na celoj Evroazijskoj ploči - kazao je Vučić.

Predsednik je dodao da je dat nalog da sve agencije urade svoje analize nove američke strategije za nacionalnu bezbednost.

- Dakle, dobili su podršku za ovaj potez u Venecueli od samo tri zemlje - Milei u Argentini, Ekvador, i treća zemlja je Panama. To su tri zemlje koje su ih podržale. I imate najvažnije zemlje koje su izašle snažno i oštro protiv ovoga - Meksiko i Brazil. Posebno je to značajno zato što je predsednik Lula sve samo ne prijatelj predsednika Madura. Vrlo su se oštro izrazili protiv američke intervencije. Evropske reakcije su drago nam je što nema Madura, ali mora da se poštuje Povelja UN. Pozicija Srbije je naravno jasna, uvek smo se postavljali tako, pa i kada je počeo rat u Ukrajini. Mi želimo prijateljstvo sa SAD, ali je više nego jasno da ovde postoji kršenje međunarodnog javnog prava. Ovde postoji i problem dominiranja unutrašnjeg zakonodavstva nad međunarodnim normama. Mi želimo prijateljskom narodu Venecuele da se oporave i grade svoju zemlju. Biće to mnogo teško. Ovi što su došli nisu neki oslobodioci, imali smo i mi takve koji su postavljali lokatore, a onda uništili zemlju posle 5. oktobra - rekao je Vučić.

Dodaje da je Milošević sudio odavde lošoj politici moćnika, i ističe da je poniženje moralo biti maksimalno time što je uhapšen i izručen na Vidovdan.

- Mi tu ljagu sa našeg obraza nikada nećemo moći da operemo, šta god vi mislili o njemu. Više se niko u svetu ne trudi ništa da upakuje, kako je to rađeno recimo na suđenju Šešelju. Oteli su šefa države, i kažu da će da odgovara po njihovom zakonodavstvu. Nije bolja situacija ni na istoku. Jel u Siriji divna situacija? Smetao im je Asad, koji je bio "zlikovac i diktator", u čije vreme nije bilo progona hrišćana i alavita. Kako je sklonjen sa vlasti, ubijanja su krenula maksimalno, i to nikome ne smeta. A sada idu one romantične priče kako je onaj novi predsednik Sirije zgodan. A to koliko je ljudi pobio, koga briga. Bitno da su se dogovorili oko nafte. Vidite kako nas liberalni mediji ponižavaju u svetu, nisam čuo nikoga da govori o tome kako ubijaju ljude po ulicama, vuku ih kao Gadafija. To je ono što nam prodaju. Jasno je da Amerikanci hoće punu dominaciju u celom svetu u energetici, ali i odvojenost i dogovora sa Kinom - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da je Amerika dozvolila izvoz drugih najvažnijih mikroprocesora u Kinu, što ranije nije bio slučaj, i da je očigledno da razgovori sa Pekingom postoje.

- Moramo razvijati dobre odnose sa svima, ali ne možemo očekivati milost i pomoć od bilo koga. Dakle jedino možemo da očekujemo nešto od sebe, od onoga što mi izgradimo i uradimo. Što više radimo, to smo bolji i jači, i imamo poverenje u sebe i sopstvene snage. Niko za Srbiju neće da se bori, jer se osim Crvene armije u Drugom svetskom ratu, niko za Srbiju nije ni borio - naglasio je Vučić.

Kaže da očekuje nastavak ovakvih akcija, ne samo od strane SAD, već i od drugih država.

- Ako se to sutra desi na istoku Evrope ili u Aziji, ko će reći da se to prvi put desilo. Ne zaboravite da su naši dobri prijatelji sa Kube u teškoj situaciji i zbog Venecuele. Obustavili su isporuke nafte na Kubu, zbog nekih dogovora sa Amerikancima. Venecueli niko ne može da pomogne osim njihovog naroda. To što neko objavi saopštenje, od ta posla nema ništa. Izvinjavam se što sam brutalno iskren - rekao je Vučić.

Dodaje da očekuje da će do 15. stići prvih 85.000 tona nafte, i da će 18. krenuti da radi rafinerija.

- Dakle, Amerikanci teže ka punoj dominaciji na američkom kontinentu, što neće biti lako sa Meksikom i Brazilom, i dalje teže ka Grenlandu. Dalje, dominacija u energetici, i ka tome teže, to je i Deripaska juče objavio. Što se tiče Venecuele, siguran sam da ovu Mačado neće postaviti za predsednicu, pošto je dobila Nobela umesto njega. Kapa dole Amerikancima za obaveštajni rad, potkupili su ih sve, kao što su završili Krajinu. Pa se nijedan tenk VRS i JNA nigde nije pojavio. Da ušetate sa sedam helikoptera na neke zgrade, ja mislim da to ne može da se desi nigde osim u Vatikanu, Luksemburgu i San Marinu. Razmere izdaje su neverovatne. Što se borbene operacije tiče to je bilo jedno veliko ništa, sve su obavili obaveštajno. Amerikanci danas kontrolišu 51 odsto ukupnih nalazišta nafte, u celom svetu! I to bez Saudijske Arabije, to je ono što je danas direktno u američkim rukama. Kinezi su nabavljali šest odsto svojih potreba od Venecuele, i mislim da je to jedan od razloga što su Amerikanci ovo radili - naglasio je predsednik.

Kaže da imamo sankcije nad NIS-om, koje se i dalje nadvijaju, kao i kineskoj kompaniji Linglong.

- Izborićemo se sa time, ja se nadam i pozivam ljude iz rukovodstva NIS-a i Mađare da završe ugovor što je moguće pre, da izađemo iz režima sankcija, i da Srbija nastavi da raste. Naravno da to nije fer, bezveze je i da pričam o tome. U nekim stvarima bih bio verovatno mnogo oštriji, da me pitate šta lično mislim - rekao je Vučić.

Podseća da je danas 88 dana da kap nafte nije prošao JANAF-om, i da nigde nije viđen nijedan problem.

Vučić odgovara na pitanja novinara

Predsednik Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara o izjavi Ivana Videnovića da mora da se okrene od Rusije ka Zapadu, rekao da sve što takvi ljudi objave mora da se posmatra iz ugla autoprojekcije.

- Dakle, on kaže, valjda više volim sebe. Ne, dovoljno sam mator da mnogo mnogo više volim svoju zemlju, Srbiju. I to nije floskula, ja živim za Srbiju, meni je Srbija sve. Neko da napadne ovu zemlju, svi u mojoj porodici bi branili ovu zemlju, i ne bi išli nigde drugde. A ja sam siguran da se to neće dogoditi, pošto pametnom politikom čuvamo mir. Kaže Videnović dalje, Milošević ih je voleo, Tito ih je voleo... Tito ih nikada nije voleo, nije ni Milošević, ali im je verovao. Kada sam ga pitao jednom zašto nije ranije prekinuo agresiju NATO, posle 15-20 dana, kada smo videli da je otpor nemoguć. Nije mu bilo prijatno tada, i nikada nisam dobio dovoljno dobar odgovor, pošto sam ga pitao još jednom. Rekao je: Čekao sam Ruse, čekao sam Kineze. Morao je da zna da nije bilo moguće to. Kao što sam pitao Ruse što su napustili Kosovo, i nikada nisam dobio racionalno objašnjenje - naglasio je Vučić.

Neki ljudi žive u devedesetim godinama, rekao je on, i dodao da danas živimo sve suprotno od devedesetih.

- Da li svi žive savršeno. Ne, imamo siromašnih, zato se toliko borimo i sve radimo! Povećavamo minimalac, penzije, sve. Ekonomski, nije bilo boljeg vremena od Karađorđa do danas. Činjenice i brojevi sve otkrivaju, postoji statistika i lako se to ustanovi. Zato verujem da će 2026. godina biti najbolja za nas - dodaje predsednik.

Još jednom je naglasio da ne namerava nigde da beži, i da nije u njegovo vreme Srbija napustila pravni kontinuitet Jugoslavije da bi bila razorena zajednička država.

O ruskoj reakciji na Venecuelu, Vučić kaže da je ona primerena i umerena, i da su osudili kršenje međunarodnog prava.

- Mislim da je sasvim pogrešno misliti da kada Rusi imaju svoj veliki sukob pomažu tako udaljenoj zemlji. Oni će izaći u Savet bezbednosti, govoriće sjajan diplomata, Nebenzja. To je ono i što mi moramo da znamo, da nam niko neće pomagati vojnicima, oružjem... Ništa tu nije neočekivano, sve što je svako mogao da vidi još šest meseci ranije. Isto je bilo i u Siriji. Tako to ide. Velika je sila udruženih zapadnih zemalja, i i dalje su SAD dominantna sila u svetu. Uz jedinog konkureta Kinu. Da li se stvari menjaju, pa naravno. Kina raste ekonomski, Rusija vojno, ali Amerika je i dalje dominantna sila - dodaje Vučić.

Na pitanje o komentarima Bojana Pajtića da Vučić ne sme da ide u Novi Sad i da se šeta gradom, on ističe da su ljudi siti blokaderske bahatosti i terora.

- U nišu do pre tri meseca nismo imali nikakvu šansu za pobedu, a sada se otvaraju prozori za pobedu. Isto je i u Novom Sadu. Nije moj posao da šetam, ali iz inata ću i da šetam. A onda će, kao i u Nišu, da kažu to je AI, praskozorje... Šetao u direktnom prenosu, kada je najpuniji trg. Od mosta za tvrđavu do hotela Ambasador. Pa su govorili da ne smem po Medijani, a tamo ću najviše da šetam. Pa razaraju Medijanu, tamo su blokaderi na vlasti. Jeste li čuli za neki projekat, da su doveli neku fabriku? Niste, nisam ni ja. Jesu li napravili neki put, nisu - naglasio je predsednik.

Na optužbe novinara Željka Veljkovića da je diktator, Vučić kaže da je toliki diktator da svaki dan mogu da ga vređaju i porede sa Hitlerom, govore da mu je brat kriminalac, sin kriminalac...

- E takav sam diktator. Prava diktatura je bila od 2000 do 2012. kada niste smeli da kažete ništa i nigde. A ja sam ponosan na to što smo sve izdržali protekle godine. Samo nešto važno da kažem, da se vratim. Amerikanci će u svojoj doktrini ići dalje u ovladavanju retkim resursima i metalima. I nije ovo ovde što se dešavalo imalo veze sa Amerikancima. Imalo je veze sa drugim silama koje su nam napravile temu litijuma. Sećate li se pre dve godine kako je to izgledalo u našoj zemlji. Otprilike svi ćemo da poumiremo. Zašto je bilo tako? Iz nekih zapadnoevropskih zemalja su se uplašili da će Rio Tinto to raditi sa Kinezima, a proruski aktivisti su se uplašili zbog zapadne firme Rio Tinto. I doneli smo pogrešnu odluku. I sećate se, iscurelo u bušotini, narandžasta nam je reka, trebaju nam posebni šamponi... Sećate se svih tih gluposti, kojih sada više nema. I onda smo mi doneli kretensku odluku, odsekli sebi nogu, i mi ništa od tih sirovina sada nemamo. Ne dobijamo ni dinar - rekao je Vučić.

Zapitao je opet zašto nema više priče o litijumu, i zašto nije bilo "trovanja" prethodnih meseci.

- Znate šta su nam uradili sad sa UN. Litvanija i Slovenija, ili Austrija, zamislite stručnjaka, samo još Hrvate da su doveli. I doveli ih u Bor da mere nivo zagađenosti, usred jula. Traže da ukinemo sve, ceo rudnik, sve. Naravno, naši prevaranti su im pomagali, svi ovi CINS, DINS, FINS, plaćeni spolja. I drugi cilj je bio da Srbija ne napravi komparativnu prednost u regionu. Mi bismo bili da kopamo litijum sila u regionu. Morali su da je zaustave, zaustavlili su brzi napredak Srbije - naglasio je Vučić.

Dodao je na kraju da je Venecuela bila uvek naš prijatelj, i po pitanju Kosova i Metohije i svega.

- Nemojte to da zaboravite. A ja nisam otvoreno i do kraja govorio šta mislim o ovoj akciji - rekao je na kraju.

Sednici su prisustvovali i premijer Srbije prof. dr Đuro Macut, kao i ministri Ivica Dačić, Bratislav Gašić, Nenad Vujić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, kao i direktor BIA Vladimir Orlić.

Autor: D.Bošković