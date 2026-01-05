'E, BEDO LJUDSKA' Ana Brnabić poručila Ponošu: Bolji biste bili da razumete makar jednu Vučićevu reč

Predsednica parlamenta Ana Brnabić poručila je opozicionaru Zdravku Ponošu da su političari kao on sebe zatvorili u sopstvenu mržnju, glupost i uzaludnost.

- E, bedo ljudska. Da umete da čujete i razumete makar jednu reč koju Aleksandar Vučić izgovori bili biste i bolji ljudi i bolji političari. Ovako ste sami sebe zatvorili u sopstvenu mržnju, glupost i uzaludnost - navela je Ana Brnabić na Iksu.

Autor: Iva Besarabić