'VIDEO SAM ČOVEKA KOJI IMA PLATU 4 PUTA VEĆU OD MENE NA PROTESTIMA BLOKADERA': Vučić U pitanju je psihologija čopora!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je pogrešno da "mislimo da su ljudi koju su za njih plaćenici i botovi".
- Tu dođe do psihologije čopora. Vidite na ulici ljude koji čak ni ne glasaju protiv nas. Ko neki što su glasali na izborima za Belog, a na ponovljenim za mene. Mnogi ljudi veruju da smo mi plaćeni, a da oni nisu. Naravno da su kolovođe revolucije plaćeni, a ovi drugi su tu jer misle da obavljaju veliki posao. - kazao je predsednik Srbije.
- Kada sam video nekog na ulici, koji ima posao i ima platu 4 puta veću nego ja. Ne radiš ništa po ceo dan. Kaže "nisam ja to zbog tebe, nego ćerka i decu da podržimo". Nije ovo igraonica pa da decu podržavaš. Ti rušiš državu majstore, menjaš smer zemlje i to parama koje dobijaš od ove države. Takvih sam se nagledao koliko hoćete. Ponosan sam što je otpor obojenoj revoluciji ogroman i ljudi koji se borio svaki dan - kaže Vučić.
Autor: D.Bošković