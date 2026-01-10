VELIKI REZULTATI! Kako je rastao minimalac u Srbiji tokom Vučićeve vlasti: Od 17.000 do više od 65.000 dinara za 14 godina

Minimalna zarada u Srbiji zabeležila je snažan i kontinuiran rast u periodu od 2012. do januara 2026. godine, odnosno tokom 14 godina u kojima je državnu politiku oblikovao Aleksandar Vučić – najpre kao prvi potpredsednik Vlade, zatim kao premijer i potom kao predsednik Srbije.
Prema zvaničnim podacima Socijalno-ekonomskog saveta i odlukama Vlade Srbije, minimalna cena rada po satu i mesečni minimalac menjali su se na sledeći način:
Minimalna cena rada po satu (neto)
2012.
januar–mart: 102 dinara
april–decembar: 115 dinara
2013–2014.: 115 dinara
2015.: 121 dinar
2016.: 121 dinar
2017.: 130 dinara
2018.: 143 dinara
2019.: 155,30 dinara
2020.: 172,54 dinara
2021.: 183,93 dinara
2022.: 201,22 dinara
2023.: 230 dinara
2024.: 271 dinar
2025.
januar–septembar: 308 dinara
od 1. oktobra: 337 dinara
2026.
od 1. januara: 371 dinar po satu
Koliko je to u mesečnom iznosu?
Ako se uzme prosečan mesečni fond od 174–176 radnih sati, minimalna neto plata kretala se ovako:
2012.: oko 17.000–20.000 dinara
2015.: oko 21.000 dinara
2018.: oko 25.000–27.000 dinara
2021.: oko 32.000–33.000 dinara
2023.: oko 40.000–42.000 dinara
2024.: oko 47.000–49.000 dinara
2025. (januar): oko 53.500 dinara
2025. (od oktobra): oko 58.500–59.000 dinara
2026. (od januara): oko 65.000–66.000 dinara, što je približno 550 evra
Rast minimalca u Vučićevom periodu
U odnosu na 2012. godinu, kada je Aleksandar Vučić ušao u izvršnu vlast, minimalna cena rada:
porasla je sa 102–115 dinara na 371 dinar po satu
što predstavlja rast od približno 220 do 260 odsto, u zavisnosti od početne tačke iz 2012. godine
Posmatrano kroz mesečni iznos, minimalna plata je:
Sa oko 20.000 dinara porasla na više od 65.000 dinara, što znači da je više nego utrostručena tokom perioda Vučićeve vlasti
Poseban fokus na poslednje godine
Upravo u periodu kada je Vučić bio predsednik Srbije, zabeležena su najveća pojedinačna povećanja minimalca, naročito od 2018. godine nadalje. Samo tokom 2025. i početkom 2026. godine, minimalna zarada je povećana dva puta u kratkom vremenskom razmaku, čime je dostignut nivo od oko 550 evra mesečno.
Od 2012. do januara 2026. godine, u periodu političkog angažmana Aleksandra Vučića, minimalna zarada u Srbiji beleži najveći kontinuirani rast u savremenoj istoriji zemlje, sa jasnim trendom rasta životnog standarda zaposlenih na najnižim primanjima.
