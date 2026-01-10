AKTUELNO

VELIKI REZULTATI! Kako je rastao minimalac u Srbiji tokom Vučićeve vlasti: Od 17.000 do više od 65.000 dinara za 14 godina

Izvor: Srbija danas/Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Minimalna zarada u Srbiji zabeležila je snažan i kontinuiran rast u periodu od 2012. do januara 2026. godine, odnosno tokom 14 godina u kojima je državnu politiku oblikovao Aleksandar Vučić – najpre kao prvi potpredsednik Vlade, zatim kao premijer i potom kao predsednik Srbije.

Prema zvaničnim podacima Socijalno-ekonomskog saveta i odlukama Vlade Srbije, minimalna cena rada po satu i mesečni minimalac menjali su se na sledeći način:

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Minimalna cena rada po satu (neto)
2012.

januar–mart: 102 dinara

april–decembar: 115 dinara


2013–2014.: 115 dinara

2015.: 121 dinar

2016.: 121 dinar

2017.: 130 dinara

2018.: 143 dinara

2019.: 155,30 dinara

2020.: 172,54 dinara

2021.: 183,93 dinara

2022.: 201,22 dinara

2023.: 230 dinara

2024.: 271 dinar

2025.

januar–septembar: 308 dinara

od 1. oktobra: 337 dinara

2026.
 od 1. januara: 371 dinar po satu

Koliko je to u mesečnom iznosu?

Ako se uzme prosečan mesečni fond od 174–176 radnih sati, minimalna neto plata kretala se ovako:

Foto: Pixabay.com, Pink.rs


2012.: oko 17.000–20.000 dinara

2015.: oko 21.000 dinara

2018.: oko 25.000–27.000 dinara

2021.: oko 32.000–33.000 dinara

2023.: oko 40.000–42.000 dinara

2024.: oko 47.000–49.000 dinara

2025. (januar): oko 53.500 dinara

2025. (od oktobra): oko 58.500–59.000 dinara

2026. (od januara): oko 65.000–66.000 dinara, što je približno 550 evra

Rast minimalca u Vučićevom periodu

U odnosu na 2012. godinu, kada je Aleksandar Vučić ušao u izvršnu vlast, minimalna cena rada:

porasla je sa 102–115 dinara na 371 dinar po satu

što predstavlja rast od približno 220 do 260 odsto, u zavisnosti od početne tačke iz 2012. godine

Posmatrano kroz mesečni iznos, minimalna plata je:

Sa oko 20.000 dinara porasla na više od 65.000 dinara, što znači da je više nego utrostručena tokom perioda Vučićeve vlasti

Poseban fokus na poslednje godine

Upravo u periodu kada je Vučić bio predsednik Srbije, zabeležena su najveća pojedinačna povećanja minimalca, naročito od 2018. godine nadalje. Samo tokom 2025. i početkom 2026. godine, minimalna zarada je povećana dva puta u kratkom vremenskom razmaku, čime je dostignut nivo od oko 550 evra mesečno.

Od 2012. do januara 2026. godine, u periodu političkog angažmana Aleksandra Vučića, minimalna zarada u Srbiji beleži najveći kontinuirani rast u savremenoj istoriji zemlje, sa jasnim trendom rasta životnog standarda zaposlenih na najnižim primanjima.

