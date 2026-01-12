AKTUELNO

Politika

MACUT U NOVOJ VAROŠI: Premijer obišao dalekovod u selu Vraneša

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/SLOBODAN MILJEVIĆ ||

Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut stigao je u radnu posetu opštinama Nova Varoš, Priboj i Prijepolje.

Premijer je posetu započeo u Novoj Varoši, gde je obišao dalekovod u selu Vraneša.


Nakon toga sledi u Priboju i sastanak sa rukovodstvom opštine.


U nastavku dana, premijer će boraviti u Prijepolju, gde će biti održan sastanak sa opštinskim rukovodstvom. Potom sledi obilazak mobilne opreme za odbranu od poplava koju je na reci Lim postavilo Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode, kao i obilazak radova na delimično uređenom koritu reke Mileševke i sanaciji klizišta u naselju Sedobro.

Poseta Polimskoj dolini se završava obilaskom manastira Mileševa, gde će premijer obići crkvu i riznicu.

U delegaciji koja prati premijera su i komandant Odreda Žandarmerije Kraljevo Boban Krpović, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije Goran Nikolić i načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Nedeljko Gagić.

Autor: D.Bošković

