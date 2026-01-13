AKTUELNO

Nek blokader objasni na šta je mislio! Živković bi da hapsi Vučića ili da ga pošalje na 'treće mesto'

Bivši premijer Srbije, a sada blokader, Zoran Živković nada se hapšenju Vučića, ali i da će da završi na nekom "trećem mestu"?! Postavlja se pitanje na šta je mislio.

"A on (Vučić) ima neke druge probleme sad. On se sad oseća malo kao predsednik Venecuele, malo mu je nezgodno sad, ne zna baš gde da spava noćas ili da li da spava uopšte i gde će da pobegne i s kim će da se dogovori oko neke nove prevare".

"To je nedopustivo da ne postoji dobro organizovana opoziciona politička ekipa koja će to da pokaže građanima svaki detalj svakog dana i da se spremi da ih na prvim sledećim izborima pošalje u Padinsku skelu, neke u ludnicu, neke u zatvor, a neke na neko treće mesto" - rekao je Živković dok je rukom pokazivao ka nebu.

Postavlja je pitanje koje je to "treće mesto" o kom je Živković govorio?

