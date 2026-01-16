Udružena kampanja blokadera, ustaša i islamista: Margetić i Stojković šire laži o Vučiću, pa priznaju da nemaju dokaza za ono što govore (VIDEO)

U javnom prostoru sve češće se može videti koordinisana kampanja različitih opozicionih i ekstremnih političkih struktura koje svakodnevno plasiraju optužbe na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i to bez ikakvih konkretnih dokaza.

Naime, novinar Domagoj Margetić i blokaderski advokat Čedomir Stojković gostovali su na hrvatskoj televiziji, gde se ponovo govorilo o monstruoznim optužbama bez ikakvog utemeljenja, a na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića u izmišljenoj aferi "Sarajevo safari".

Dok šire laži o Vučiću i smrti Aleksića, sve se svelo na "nemam dokaze, ne znam ko su, pretpostavljam".

Ideolog blokadera Čedomir Stojković potrošio je mnogo reči da ne bi rekao ništa jer, po sopstvenom priznanju, nije istražni organ i takve dokaze ne poseduje. On ide toliko daleko da pretpostavlja da bi se mogla izvršiti provera lica, njemu nepoznatog, i utvrditi da li je podoban da posvedoči o događaju koji je izmišljen.

Dok se, sa jedne strane, plasiraju neproverene informacije i konstrukcije, sa druge strane država nastavlja da beleži rezultate u oblasti ekonomije, infrastrukturnih projekata i međunarodne pozicije Srbije.

Građani sve jasnije prepoznaju razliku između onih koji nude konkretna dela i onih koji nude isključivo prazne parole, spinove i kampanje bez ikakvog dokaza.

Autor: Pink.rs