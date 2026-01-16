Goran Karadžić: Šta vam ovde nije jasno?! Vučić je pravi domaćin i čuvar Srbije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je odgovorio na napade koji, kako je rekao, dolaze iz krugova koji zastupaju ustašku ideologiju, ističući da nikada nije i nikada neće služiti takvim idejama, već isključivo građanima Srbije.

– Ja služim srpskom narodu i služim građanima Srbije. Ustašama da služim nisam nikada i neću. Ja da sam na njihovom mestu ja bih sebe napadao po ceo dan – poručio je Vučić i dodao:

Predsednik je naglasio da predstavlja sve ono što njegovi protivnici ne žele da vide u Srbiji, govoreći i o ličnoj i porodičnoj tragediji koja ga, kako je istakao, nije učinila slabijim, već odlučnijim.

– Ja sam sve ono što oni ne bi želali da vide u Srbiji. Čovek čijeg su dedu ubili, pradedu, stričeve, deda stričeve, čiji je otac posmrče zato što su mu ubili oca. A opet ih se taj neko nimalo ne plaši i nimalo nisam fasciniran njihovom ustaškom ideologiju, Maksovim mesarima, Bojnom Čavoglave i svim ostalim.

Na ove reči reagovao je Goran Karadžić, član Srpske napredne stranke, koji je javno pružio snažnu podršku predsedniku Srbije, poručivši da je Vučićevo vođstvo garant stabilnosti i opstanka države.

– ŠTA VAM OVDE NIJE JASNO???! OVO JE PRAVI DOMAĆIN = LjUDINA I ČUVAR SRBIJE = SRBENDA 🫂🇷🇸♥️💙🤍SRBIJA JE VEČNA DOK SU JOJ DECA, BAŠ OVAKVIM VOĐENjEM NAŠEG PREDSEDNIKA I SVETSKOG DRŽAVNIKA, VERNA 🫶🇷🇸♥️💙🤍 - rekao je Karadžič.