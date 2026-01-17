DOLOVAC TRČI U NEMAČKU AMBASADU DA SE ŽALI NA SVOJU DRŽAVU: Sve je jasnije u čijem interesu radi vrhovna javna tužiteljka

Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac sastala se juče sa ambasadorkom Nemačke u Srbiji Anke Konrad, na inicijativu nemačke ambasade, preneo je N1.

Tom prilikom je istakla da je stav Kolegijuma Vrhovnog javnog tužilaštva da donošenje sistemskih zakona koji uređuju oblast pravosuđa, uključujući i javno tužilaštvo, van redovne procedure predstavlja problem sa institucionalnog stanovišta.

Dolovac je naglasila da se pitanja od ključnog značaja za funkcionisanje pravosuđa ne bi smela rešavati ubrzanim postupcima, jer to može ugroziti pravnu sigurnost i princip podele vlasti.

Ambasadorka Anke Konrad izrazila je zabrinutost zbog ovakvog razvoja situacije, ukazujući na moguće posledice koje bi usvajanje predloženih zakona moglo imati na sposobnost nadležnih organa Srbije da ispune obaveze preuzete u procesu evropskih integracija, posebno u okviru Poglavlja 23 i 24 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Zagorka Dolovac je došla na sastanak sa ambasadorkom Nemačke na poziv, ali se nije odazvala Narodnoj skupštini Republike Srbije da podnese izveštaj o radu!

Za koga onda ona radi, ko joj je šef? Srbija ili neka strana sila?

