ANS OSUDIO BRUTALNE NAPADE NA BAOŠIĆA: Opasna atmosfera straha i netrpeljivosti u digitalnom prostoru

Izvor: Pink.rs, Foto: Logo ||

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje brutalne napade, uvrede i targetiranje kojima je na društvenoj mreži Redit izložen Aleksandar Baošić, novinar i voditelj televizije Informer.

​- Ovakvi napadi na Aleksandra Baošića ne ugrožavaju samo njegov lični i profesionalni integritet, već stvaraju opasnu atmosferu straha i netrpeljivosti u digitalnom prostoru - navodi ANS u saopštenju.

​Asocijacija novinara Srbije poziva nadležne institucije da reaguju, ali i platformu Redit da pooštri moderaciju sadržaja koji promoviše napade na pojedince.

​- Napad na novinara zbog mesta na kojem radi je napad na celu redakciju, ali i napad na sve novinare koji odgovorno obavljaju svoj posao u najboljem interesu javnosti - ističe ANS.

#ANS

#Napad

#Politika

#Srbija

#aleksandar baošić

#novinari

