ANS OSUDIO BRUTALNE NAPADE NA BAOŠIĆA: Opasna atmosfera straha i netrpeljivosti u digitalnom prostoru

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje brutalne napade, uvrede i targetiranje kojima je na društvenoj mreži Redit izložen Aleksandar Baošić, novinar i voditelj televizije Informer.
- Ovakvi napadi na Aleksandra Baošića ne ugrožavaju samo njegov lični i profesionalni integritet, već stvaraju opasnu atmosferu straha i netrpeljivosti u digitalnom prostoru - navodi ANS u saopštenju.
Asocijacija novinara Srbije poziva nadležne institucije da reaguju, ali i platformu Redit da pooštri moderaciju sadržaja koji promoviše napade na pojedince.
- Napad na novinara zbog mesta na kojem radi je napad na celu redakciju, ali i napad na sve novinare koji odgovorno obavljaju svoj posao u najboljem interesu javnosti - ističe ANS.
