PATOLOŠKA MRŽNJA PREMA VUČIĆU JE MRŽNJA PREMA SVEMU ŠTO JE SRPSKO Mesarović oštro osudila napad na predsednika Srbije: Ovako bolesne osobe su zrele već odavno za reagovanje stručnih lica i ustanova

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarovič izjavila je da patološka mržnja koju blokaderi ispoljavaju prema predsedniku Aleksandru Vučiću nije samo mržnja prema njemu, već prema svemu onome što je srpsko, što je tradicija i srž ovog naroda.

- Frustracije blokadera opet kulminiraju. Po ko zna koji put pokazali su da im ništa nije sveto i da čak i na najveće pravoslavne praznike nemaju ljudskosti već im je iživljavanje nad kartonskom lutkom sa likom predsednika Aleksandra Vučića način da po ko zna koji put pokažu svoje pravo lice. Čin koji danas u Srbiji odvaja normalno od nenormalnog i koji će svaki normalan čovek osuditi!

Znaju građani Srbije nije ova patološka mržnja koja se ispoljava prema predsedniku Aleksandru Vučiću samo mržnja prema njemu, već prema svemu onome što je srpsko, što je tradicija i srž ovog naroda! Zato su im prijatelji svi oni kojima je ova zemlja dobra samo kada je ponižena. Njihov jedini cilj je da se dočepaju vlasti bez izbora, da otmu državu od građana kako bi je ponovo uništavali.

Nikada mržnja neće pobediti ljubav i pristojnost! Nikada bolest koju blokaderi ispoljavaju ne može pobediti rezultate i baciti senku na sve ono što je naš predsednik Aleksandar Vučić uradio u prethodnih 14 godina.Politika predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i predsednika Srpske napredne stranke vođene Milošem Vučevićem je jedina politika koja donosi dalji napredak i stabilnost, politika brige, rezultata i razumevanja za svakog građanina naše zemlje. A ovako bolesne osobe su zrele već odavno za reagovanje stručnih lica i ustanova. Neka im je na čast, iako čast i obraz nemaju i nikada ih nisu ni imali - napisala je Mesarović na Instagramu.

Autor: Dalibor Stankov