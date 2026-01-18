Jovanov osudio sramni performans blokadera u Čačku: Još jednom su pokazali Srbiji da su nasilje i primitivizam početak i kraj svake njihove aktivnosti

Primitivni blokaderski performans u Čačku nije nikakva politička poruka, već pokazatelj nedostatka inteligencije i sposobnosti za bilo kakvo racionalno političko delovanje, naveo je šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov.

- Sa druge strane, blokaderi su nastavili sa dehumanizacijom predsednika @avucic koju vrše godinama unazad i koja ima za cilj pripremanje javnosti za njegovo nasilno uklanjanje i političkog života. U svakom slučaju, još jednom su pokazali čitavoj Srbiji da su nasilje i primitivizam početak i kraj svake njihove aktivnosti i da je to jedino što mogu da smisle i ponude - istakao je Jovanov na društvenoj mreži X.

Примитивни блокадерски перформанс у Чачку није никаква политичка порука, већ показатељ недостатка интелигенције и способности за било какво рационално политичко деловање.



Са друге стране, блокадери су наставили са дехуманизацијом председника @avucic

коју врше годинама уназад и… — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 18. јануар 2026.

Autor: Pink.rs