AKTUELNO

Politika

MRDIĆ: Nenadić da bude saslušan zbog požara koji se jutros dogodio u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić kaže da Mladen Nenadić mora biti saslušan zbog požara koji se jutros dogodio u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal. te da ovaj događaj jasno pokazuje sav javašluk koji vlada u ovoj instituciji.

Jutrošnji požar u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) kojim rukovodi Mladen Nenadić pokazuje sav javašluk koji vlada u ovoj instituciji koja je oteta da bi bila upotrebljena u obojenoj revoluciji u rušenju svoje države.

pročitajte još

PRVI SNIMCI IZ SPECIJALNOG SUDA U USTANIČKOJ: Požar buknuo u prostorijama Specijalnog tužilaštva - Zaposleni ODMAH evakuisani (VIDEO)

Snimak požara objavljujem da Nenadić ne bi sakrio ovo što se dogodilo jer je sklon kršenju zakona i prikrivanju istine.

Javnost treba da zna da gori deo računovodstvo i arhive.

Nenadić danas treba da bude saslušan na okolnosti izbijanja požara jer je moguće da se na ovaj način spaljuje deo dokumentacije o njegovom nenamenskom trošenju novca i kriminalnim aktivnostima. Takođe, proveriti da nije slučajno izgoreo predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića koji se krije sedam godina u Nenadićevoj fioci a za koji ne postoji nijedan dokument kako je taj predmet iz ruku Zagorke Dolovac predat u ruke Mladena Nenadića. Kako se u ovom predmeti namerno ništa ne radi jasno je da Dolovac i Nenadić štite ubice advokata Ognjanovića.

Mnogo je pitanja za jedan požar.

Nenadiću, ni požar, ni nestanak dokumentacije te neće spasiti od odgovornosti zlodela koja si počinio. Panika u otetom delu tužilaštva je svaki dan sve veća jer Nenadić svakog dana izgubi po jednog člana svoje kriminalne organizacije koja je htela da otme državu.

Autor: Iva Besarabić

#Javno tužilaštvo za organizovani kriminal

#Požar

#Tužba

#Uglješa Mrdić

#Ustanička

POVEZANE VESTI

Politika

MRDIĆ: PREDAO SAM SET PRAVOSUDNIH ZAKONA U SKUPŠTINSKU PROCEDURU!

Politika

Mrdić o radu Tužilaštva za organizovani kriminal: Ne verujemo da ne bi prikrili i zaštitili Nenadićeve drugare Bojovića i Miloševića

Politika

UGLJEŠA MRDIĆ PREVEZEN U URGENTNI CENTAR

Politika

ZAŠTO TUŽILAC NENADIĆ PODRŽAVA ONE KOJI POZIVAJU NA UBISTVO PREDSEDNIKA? Mrdić o skandaloznim pretnjama blokadera: Poručuju mu da su mu dani odbrojani

Politika

MRDIĆ: ČIJI SU POTPISI NA SVAKOJ STRANI ANEKSA UGOVORA KOJE JE USVOJILA VLADA I ZAŠTO TUŽILAŠTVO ĆUTI O TOME?

Politika

'Najoštrije osuđujem terorističke aktivnosti na teritoriji Srbije' Mrdić: Krajnje je vreme da svi tužioci i sudije rade svoj posao