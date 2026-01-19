MRDIĆ: Nenadić da bude saslušan zbog požara koji se jutros dogodio u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić kaže da Mladen Nenadić mora biti saslušan zbog požara koji se jutros dogodio u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal. te da ovaj događaj jasno pokazuje sav javašluk koji vlada u ovoj instituciji.

Jutrošnji požar u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) kojim rukovodi Mladen Nenadić pokazuje sav javašluk koji vlada u ovoj instituciji koja je oteta da bi bila upotrebljena u obojenoj revoluciji u rušenju svoje države.

Snimak požara objavljujem da Nenadić ne bi sakrio ovo što se dogodilo jer je sklon kršenju zakona i prikrivanju istine.

Javnost treba da zna da gori deo računovodstvo i arhive.

Nenadić danas treba da bude saslušan na okolnosti izbijanja požara jer je moguće da se na ovaj način spaljuje deo dokumentacije o njegovom nenamenskom trošenju novca i kriminalnim aktivnostima. Takođe, proveriti da nije slučajno izgoreo predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića koji se krije sedam godina u Nenadićevoj fioci a za koji ne postoji nijedan dokument kako je taj predmet iz ruku Zagorke Dolovac predat u ruke Mladena Nenadića. Kako se u ovom predmeti namerno ništa ne radi jasno je da Dolovac i Nenadić štite ubice advokata Ognjanovića.

Mnogo je pitanja za jedan požar.

Nenadiću, ni požar, ni nestanak dokumentacije te neće spasiti od odgovornosti zlodela koja si počinio. Panika u otetom delu tužilaštva je svaki dan sve veća jer Nenadić svakog dana izgubi po jednog člana svoje kriminalne organizacije koja je htela da otme državu.

Autor: Iva Besarabić