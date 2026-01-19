'DUBOKO SAM OŽALOŠĆEN' Đurić uputio saučešće narodu Španije i porodicama poginulih u železničkoj nesreći

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić uputio je danas saučešće porodicama i prijateljima poginulih u železničkoj nesreći u Španiji, ministru spoljnih poslova te zemlje Hose Manuelu Albaresu i narodu Španije ističući da narod Srbije stoji rame uz rame sa španskim narodom u ovom tužnom trenutku.

''Duboko sam ožalošćen vestima o fatalnoj železničkoj nesreći u blizini Adamuza u Španiji. Izražavam svoje najiskrenije saučešće porodicama i prijateljima tragično poginulih, mom kolegi Hose Manuelu Albaresu i prijateljskom narodu Španije'', naveo je Đurić u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je povređenima poželeo brz i potpun oporavak.

''Narod Srbije stoji rame uz rame sa španskim narodom u ovom tužnom trenutku želeći brz i potpun oporavak povređenima i izražavajući naše najdublje saučešće i solidarnost sa ožalošćenima'', naveo je Đurić.

Broj poginulih u železničkoj nesreći u Španiji, kada su dva voza iskočila iz šina porastao je na najmanje 39, a broj povređenih povećan je na najmanje 73, od kojih je 24 u teškom stanju.

Nesreća se dogodila oko 19.45 časova u gradu Adamuz u južnoj španskoj pokrajini Andaluzija, kada je voz iz Malage za Madrid iskočio iz šina i upao na susedni kolosek gde se nalazio voz koji je iz Madrida išao za Uelvu, što je dovelo do toga da i drugi voz iskoči iz šina.

Autor: Iva Besarabić