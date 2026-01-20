Vučić sumirao prvi dan u Davosu: Dok svet puca po šavovima, predsednik poslao SNAŽNU PORUKU - ovo je jedini put! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Davosa, gde učestvuje na ovogodišnjem Svetskom ekonomskom forumu. On je na svom zvaničnom profilu objavio snimak kojim je sumirao prvi dan boravka u Švajcarskoj i poslao jasnu poruku o važnosti dijaloga u trenucima globalne krize.

Ovogodišnji forum se održava pod temom "Duh dijaloga", a predsednik je naglasio da je to jedini put ka očuvanju napretka.

"Nastavljamo sa aktivnostima sutra"

Predsednik je istakao da u vremenu rastuće geopolitičke neizvesnosti i ekonomskih pritisaka, komunikacija među liderima mora biti konkretna i svrsishodna.

Stigao na otvaranje Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji se ove godine održava pod temom "Duh dijaloga". U vremenu rastuće geopolitičke neizvesnosti, ekonomskih pritisaka i brzih tehnoloških promena, dijalog ne bi trebalo da bude samo fraza, već preduslov stabilnosti i napretka - poručio je predsednik Vučić.

On je takođe najavio gust raspored i za naredne dane, naglasivši važnost prisustva Srbije na ovom prestižnom globalnom skupu.

Ovo je bio prvi dan našeg boravka. Nastavljamo sa aktivnostima sutra. Bio je dan kad smo ušli u Kongresni centar... - dodao je Vučić u opisu video snimka.

Boravak u Davosu prilika je za brojne bilateralne sastanke sa svetskim zvaničnicima i predstavnicima najmoćnijih kompanija, gde će predsednik zastupati interese Srbije i boriti se za nove investicije i ekonomsku sigurnost naše zemlje.

Autor: Dalibor Stankov