JEDAN OD NAJUTICAJNIJIH JAPANSKIH NOVINARA CITIRAO VUČIĆA IZ DAVOSA: Niko se ne osmehuje jer ljudi ne znaju šta će sutra doneti našim zemljama (FOTO)

Jedan od najuticajnijih japanskih novinara Ken Morijasu citirao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Morijasu je na svom Iks nalogu podelio deo Vučićevog obraćanja sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

- Ovo je moj 12. put u Davosu. Nikada nisam video toliko ljudi. Ljudi nikome ne aplaudiraju. Ljudi su ovde zato što su zabrinuti za svoju budućnost. Predstavnici kompanija, državni lideri, premijeri, članovi vlada, ko god. I niko ne likuje, niko se ne smeje, niko se ne osmehuje, jer ljudi ne znaju šta će sutra doneti našim zemljama - naveo je čuveni novinar Vučićeve reči.



Podsetimo, Vučić i danas boravi u Davosu gde ga čekuju brojni bilateralni susreti sa svetskim zvaničnicima, a prisustvovaće i obraćanju američkog predsednika Donalda Trampa.

Serbian President Aleksandar Vučić:



"This is my 12th time in Davos. I have never seen so many people. People are not applauding anyone. People are here because they are concerned about their future. Company representatives, state leaders, prime ministers, members of governments,… pic.twitter.com/tst1ceaZyo — Ken Moriyasu (@kenmoriyasu) 20. јануар 2026.

Godišnji 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma (WEF) počeo je 19. januara i trajaće do 23. januara u Davosu pod sloganom "Duh dijaloga" i okupio je svetske lidere iz politike, biznisa, civilnog društva i akademske zajednice, s ciljem da se kroz dijalog odgovori na ključne globalne izazove i utvrde prioriteti za naredni period.

Među 3.000 učesnika iz 130 zemalja koji se očekuju u alpskom odmaralištu ove godine je gotovo 400 visokih političkih zvaničnika, uključujući oko 65 šefova država i vlada, među kojima je i predsednik Vučić, kao i 850 izvršnih direktora i predsednika vodećih svetskih kompanija.

U ovkiru Svetskog ekonomskog foruma održava se više od 200 panela, koji se prenose uživo širom sveta.

Forum duže od pet decenija okuplja lidere iz poslovnih krugova, vlada, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i sledeće generacije kako bi razumeli globalne izazove i zajedno pokrenuli svet napred.

U samom Davosu i oko Kongresnog centra mere bezbednosti su podignute na najviši nivo od samog početka foruma, koji prati više od 400 akreditovanih novinara i medija iz celog sveta.

Autor: D.Bošković