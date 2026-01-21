'PROMENE U POLICIJI NISU NOVINA' Dačić za Pink: Zna se kako se postavlja na funkcije u MUP-u

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas, povodom novih imenovanja u MUP-u, da promene u policiji nisu novina i da ih je bilo i ranije, a da se u pojedinim medijima ta tema politizuje naglasivši da je policija sistem u kojem se zna kako se neko postavlja na određenu funkciju.

Dačić je rekao da je bio ministar policije i od 2008. do 2014. godine i da sada u MUP-u nema funkcionera koje je on u to vreme postavio.

''Za 10 godina sve su novi ljudi postavljeni, pa kako tada niko nije postavljao pitanje, šta je sad ovde problem'', rekao je Dačić za Novo jutro TV Pink.

Komentarišući navode u pojedinim medijima o unapređivanjima i imenovanjima u policiji, od kojih je poslednje postavljanje pukovnika policije Ivana Ristića za komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), i tvrdnjama da se za ta imenovanja ne pitaju ni ministar ni direktor policije Dragan Vasiljević, Dačić je rekao da direktor policije predlaže načelnike uprava i da je to ovlašćenje dobio od ministra policije koji daje i saglasnost za imenovanja.

''Policija je sistem u kojem ne može niko sa strane da bude funkcioner. Zna se kako se ljudi primaju u policiju, zna se kakve su radne ocene, zna se da moraju svi da prođu i bezbednosne provere. Direktor policije predlaže načelnike tih uprava, ja sam mu dao to ovlašćenje, i ja dajem saglasnost'', rekao je Dačić.

Naveo je da se u pojedinim medijima pokušava da se ta tema politizuje i da se kaže da Aleksandar Vučić odlučuje o svemu.

''Hoće da kažu da u ovoj zemlji postoji diktatura, odnosno da se samo jedan čovek pita o svemu što su, naravno, gluposti. Državni sistem funkcioniše i moram da kažem da policija nije imala defekta u svom radu, nikad nije davala bilo kakve nezakonite naredbe niti je bilo šta nezakonito sprovođeno da bi neko odbio da sprovede neko naređenje'', rekao je Dačić.

On je rekao da je u poslednje vreme bilo mnogo neistina o policiji i njenom radu, od toga da je navodno upotrebljen zvučni top do toga da je policija upotrebila prekomernu silu ili da je radila nešto na štetu građana.

Podsetio da je policija optuživana za smrt nekoliko mladih ljudi i naveo da su uglavnom bile u pitanju lične tragedije, odnosno samoubistva ili nesrećni slučajevi.

''Jedan dečko je progutao kesicu sa nedozvoljenom supstancom za koju je obdukcija utvrdila da je kokain i došlo je do zastoja rada srca, ali su svi, pa čak i opozicioni političari, bez ikakve trunke odgovornosti, govorili o tome da je policija kriva, jer mu nije dala da popije lek za šećer, odnosno da pojede nešto slatko. Nalazi obdukcije dođu posle 10 dana i naravno da za 10 dana morate nešto da kažete na tu temu, a da ne povredite ni porodicu i da ne dajete neke olake kvalifikacije'', rekao je Dačić.

Na konstataciju da se stvorio utisak da su nezakoniti napadi na policiju nekažnjivi i da su gotovi svi napadači pušteni, Dačić je rekao da je to pitanje za tužilaštvo, kao i da su se istrage dok je bio ministar policije u prvom mandatu, drugačije sprovodile nego danas.

''Uvedena je tužilačka istraga, što nemamo ništa protiv, neka se donose zakoni, ali se postavlja pitanje uloge i odgovornosti policije. Svi gledaju i svi traže odgovor od policije. Na primer, kad mi možemo da objavimo da smo nekog uhapsili, priveli ? Moramo da pitamo tužilaštvo, a tužilac je, recimo, protiv da se objavi saopštenje... I ulazimo u te pravne zavrzlame", rekao je Dačić.

Autor: Pink.rs