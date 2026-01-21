AKTUELNO

Politika

Marta Kos se oglasila nakon sastanka sa Vučićem: Dogovorili smo se da intenziviramo zajednički rad na energetskoj bezbednosti

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, oglasila se na svom Iks nalogu nakon susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Marta Kos je na Iks mreži napisala sledeće:

Sastala sam se sa Aleksandrom Vučićem - kako bismo razgovarali o reformama koje su Srbiji potrebne da bi ostala čvrsto na svom evropskom putu i unapredila Plan rasta. Dogovorili smo se da intenziviramo zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i saradnji na izgradnji nezavisne Evrope.
pročitajte još

ŠTA ĆE SAD REĆI MRZITELJI SRBIJE? Dok Donald Tramp drži govor u Davosu, Vučić na samo nekoliko metara od njega - U PRVOM REDU! (VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Marta Kos

#Politika

#Razgovor

#objava

POVEZANE VESTI

Politika

Marta Kos se oglasila posle sastanka sa predsednikom Srbije: Evo šta je poručila

Politika

Marta Kos o žrtvama u Srebrenici: 'Naša je dužnost da se sećamo' (VIDEO)

Politika

KONSTRUKTIVAN SASTANAK! Marta Kos se oglasila posle sastanka sa predsednikom Vučićem: Razgovor o konkretnim koracima na putu Srbije ka EU

Politika

'OVO JE OHRABRUJUĆI KORAK' Marta Kos pozdravila usvajanje tri nova medijska zakona u Srbiji (FOTO)

Svet

MARTA KOS SUTRA U POSETI SRBIJI: Važan sastanak sa predsednikom Vučićem i premijerom Macutom

Politika

MARTA KOS OSUDILA NASILJE I VANDALIZAM DEMONSTRANATA: Pozivam na deeskalaciju tenzija