Marta Kos se oglasila nakon sastanka sa Vučićem: Dogovorili smo se da intenziviramo zajednički rad na energetskoj bezbednosti

Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, oglasila se na svom Iks nalogu nakon susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Marta Kos je na Iks mreži napisala sledeće:
Sastala sam se sa Aleksandrom Vučićem - kako bismo razgovarali o reformama koje su Srbiji potrebne da bi ostala čvrsto na svom evropskom putu i unapredila Plan rasta. Dogovorili smo se da intenziviramo zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i saradnji na izgradnji nezavisne Evrope.
I met @avucic to discuss the reforms Serbia needs to stay firmly on its European path and move the Growth Plan forward.— Marta Kos (@MartaKosEU) 21. јануар 2026.
We agreed to step up our joint work on energy security, cutting dependencies and working together towards an independent Europe.
