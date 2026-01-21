Marta Kos se oglasila nakon sastanka sa Vučićem: Dogovorili smo se da intenziviramo zajednički rad na energetskoj bezbednosti

Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, oglasila se na svom Iks nalogu nakon susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Marta Kos je na Iks mreži napisala sledeće:

Sastala sam se sa Aleksandrom Vučićem - kako bismo razgovarali o reformama koje su Srbiji potrebne da bi ostala čvrsto na svom evropskom putu i unapredila Plan rasta. Dogovorili smo se da intenziviramo zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i saradnji na izgradnji nezavisne Evrope.

We agreed to step up our joint work on energy security, cutting dependencies and working together towards an independent Europe. — Marta Kos (@MartaKosEU) 21. јануар 2026.

