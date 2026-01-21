'LJUDI MOGU MIRNO DA SPAVAJU, SAČUVAĆEMO MIR' Moćna poruka predsednika Vučića iz Davosa: Mi igramo u jednom timu, i naše srce kuca samo za taj tim - SRPSKI

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Davosu, gde se danas održan treći dan Svetskog ekonomskog foruma.

Predsednik se nakon brojnih sastanaka obratio građanima Srbije i uputio moćnu poruku.

- Ljudi mogu mirno da spavaju, ali ih molim da nam pomognu, da krupnim koracima idemo napred. Mi igramo u jednom timu, i naše srce kuca samo za taj tim - srpski. Mi ćemo postaviti 5 osnovnih ciljeva, siguran sam da će uz neke spoljnopolitičke principe prvi i najvažniji biti očuvanje stabilnosti. Nemamo ni ljude ni dece za bacanje, moramo da sačuvamo ono što imamo i kako da unapređujemo ekonomiju. Mir ćemo da sačuvamo - završio je predsednik Vučić.

On je danas pratio obraćanje američkog predsednika Trampa iz prvog reda sale, nakon čega je i analizirao njegov govor.

- Uveren sam da smo zatvorili jednu stranicu istorije i od sutra se piše drugačije. Kako god to tumačili. Rečeno je čak i ako Danska ne da Grenland, nije to imalo takav smisao, ali mislim da Srbija ne treba da se meša. Evropa i Amerika neće istupati zajedno, a u nekim prilikama i suprotstavljeni. To je za nas važan nauk, jer smo do juče imali isti grupu ljudi koja je bila proamerička, ili proevropska. Fon der Lajen je u svom govoru rekla da je vreme da stavimo tačku na nostalgiju i da je vreme da razumemo da su se stvari u svetu promenile. Nisam politički analitičar, reći ću vam šta mislim. Ja sam predsednik Srbije, moje je da brinem o građanima Srbije, a ne da se zameram. Što se tiče SAD, Tramp je govorio o brojkama, tačno je da rastu brže od Evrope. Govorio je o važnim stvarima. Stopa javnog duga Srbije recimo nikada nije bila niža, oko 40,9 odsto, nikada manje nismo bili zaduženi u istoriji. Iznosio je neke istorijske činjenice, koje ne možete nazvati tim imenom, on ih je smatrao činjenicama, a verujem da su deo dnevne politike. Način na koji se raspravlja o teritorijama u svetu, Tramp je ogolio do te mere da više ne želi da upakuje u kutijicu i da kaže "ovo je zbog humanitarne katastrofe na Kosovu", kao što su govorili Srbiji - dodao je.

Autor: Iva Besarabić