'Neće biti jednostavna budućnost' Vučić iz Davosa: Mislim da smo na dostojan način reprezentovali Srbiju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi na 56. sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, a do sada je imao mnogobrojne bilateralne susrete sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija.

Vučić je na konferenciji za medije rekao da je danas imao važne sastanke sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

- Razgovarali smo o NIS-u, verujem da ćemo već do kraja januara imati novi susret gde ćemo detaljnije da razgovaramo... Verujem da će konačni ugovor između Rusa i Mađara biti završen do kraja marta. Razgovarali smo o svim događajima ovde u Davosu, o svemu što se zbiva - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je za očekivati je da se pokaže snažno evropsko jedinstvo po pitanju Grenlanda.

Predsednik Vučić je rekao da je razgovarao i sa predsednikom Uzbekistana i dodao da imamo veoma bliske stavove.

- Razgovarao sam sa predsednikom Uzbekistana, čovek koji nas je na onako veličanstven način dočekao u Taškentu, razgovarali smo o posledicima reči Donalda Trampa, bliske stavove imamo. Razgovarao sam sa Borjanom Kriškom i uputio joj poziv, verujem da će uskoro posetiti Srbiju, razgovarali smo i o zajedničkim projektima. Imali smo važne intervjue za neke od zapadnih medija, imamo najznačajniji igvel, ogroman broj važnih ljudi moguće da ću govoriti, ali pre svega želim da mnogo toga čujem - naveo je Vučić.

Neće biti jednostavna budućnost, dodao je.

- Mislim da smo na dostojan način reprezentovali Srbiju - rekao je Vučić.

Vučić se osvrnuo i na najavljenu sednicu Vlade Srbije u nedelju i istakao njenu važnost.

Pitanja novinara

Odbor za mir

- Još nisam sasvim siguran, da jesam rekao bih vam, neki kažu da je to paralelni organ UN, Kina je konstatovala da je dobila poziv. Videćemo i šta su zadaci tog odbora, ko će da šalje trupe, nije problem da damo donaciju da nešto bude obnovljeno, ali druga je stvar da šaljete trupe. Videćemo u kom smeru će da se razvaja - kazao je Vučić.

Novi Sad

- Policija je na časno, mirno, uprkos vici i dreci na tako civilizovan način obavila svoj posao - rekao je Vučić upitan da prokomentariše situaciju u Novom Sadu.

O poseti Picule i evroparlamentarcima

Dana 27. januara obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Tim povodom, u centralnom holu Doma Narodne skupštine nalazi se izložba o Jasenovcu, posvećena žrtvama ovog ozloglašenog logora. Izložba je posvećena svim stradalim Srbima, Jevrejima, Romima i svima onima koji su nastradali od strane ustaša, a Vučić je prokomentarisao to što Picula i poslanici EP nisu hteli tuda da prođu rekao:

Ja nemam tu potvrdu, bio sam ovde, ako je stvarno istina, to je sramota za sve njih, nije Jasenovac nešto izmišljeno. Ne razumem kako neko misli da vrši reviziju istorije. Njima na sramotu ako je to istina.

- To su isti oni ljudi koji su stavili u rezoluciju da smo koristili zvučni top, to govori o njima. Mislim da je ljudima u Srbiji jasno ko čini tu delegaciju. Hteli su da se tako odnose prema našoj zemlji, koliko nas ne poštuju, koliko ne valjamo. Za mene je Srbija raj - dodao je Vučić.

O Gruhonjiću

- Ajde da vam nešto kažem, ovu gospođu Kleut nije izbacila država ni Vučić, već profesori i to blokaderi. Razmislite je l' su ti ljudi krivi ili ta žena. Nisam posebno zainteresovan za reči Dinka Gruhonjića, voleće Srbiju kad bude na kolenima, to se nikad neće dogoditi. Što se tiče skupljanja potpisa, to je sve zakonito, samo su oni lagali javnost. Mogu da skupljaju koliko god hoće, šta god hoće. Skupovi su patetičnog ili nikakvog sadržaja - naveo je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

