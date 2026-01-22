'NEMAMA NIKAKAV PROBLEM SA TIM' Vučić o najavljenoj akciji blokadera: Ako treba da im pomognemo, da im pošaljemo malo ljudi, da im damo malo potpisa (VIDEO)

Blokaderi su za subotu najavili akciju prikupljanja potpisa, a tim povodom oglasio se predsednik Aleksandar Vučić.

- Nemam ništa protiv, mogu da skupljaju koliko god hoće, šta god hoće. Skupovi su ne velikog obima, sadržaja ili patetičnog ili nikakvog. Nemem bas, da budem sasvim iskren, nikakv problem sa tim. Ako treba da im pomognemo, da im pošaljemo malo ljudi, da im damo malo potpisa, nije nikakva velika muka. Dakle, ako im je još nešto potrebno, da im pošaljemo pljeskavice, jabuke. Video sam sinoć, skupilo ih se 200 tamo ispred Narodne skupštine, smrzavaju se, nešto viču. Sledeći put ćemo lepo da im spremimo pasulj, čaj. Da se malo ljudi ogreju, da ogreju dušu i sve drugo, da se ne sekiraju mnogo. Da samo ljudi u Srbiji ne zaborave da bi ti ljudi, kao što su to javno potvrdili, sve nas i našu decu i naše roditelje, jahali, šutirali, valjali u katranu i perju- poručio je predsednik Vučić.

Autor: Jovana Nerić