Đurđev: Ministarstvo za evropske integracije preimenovati u ministarstvo za integracije sa SAD!

U skladu sa geopolitičkim promenama, kao i izjavom američkog diplomate Ričarda Grenela da Srbiji trebaju američke, a ne evropske integracije, potrebno je da hitno i neodložno preimenujemo Ministarstvo za evropske integracije u Ministarstvo za integracije sa SAD i na taj način okončamo evrointegracije koje nam ništa dobro nisu donele i širom otvorimo vrata strateškom dijalogu sa SAD, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On je dodao da uz to treba formirati i kancelariju za državnu saradnju sa Ruskom Federacijom.

- Amerika i Rusija su dve supersile naspram EU koja puca po svim šavovima. Sa Trampovom Amerikom i Putinovom Rusijom delimo zajednički sistem hrišćanskih i konzervativnih vrednosti, a EU je neprijatelj koji nam već decenijama razara porodicu, društvo i naciju - pojasnio je Đurđev.

Predsednik Srpske lige uveren je u mogućnost ostvarivanja srpskih nacionalnih interesa preko Moskve i Vašingtona.

- Vezivati se danas za EU znači vezivati se za mrtvog konja, koji ne da neće ići napred, već trune i raspada se. Nova geopolitička realnosti znači kraj levo-liberalne hegemonije i kraj posthrišćanskog sveta, odnosno znači povratak suverenih hrišćanskih nacija poput srpske u prvi plan - zaključio je Đurđev.