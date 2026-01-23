AKTUELNO

Politika

STAROVIĆ SAČEKAO PICULU IZLOŽBOM O 'OLUJI': Dok se evroposlanik hvali puškom, ministar mu pokazao slike proteranih Srba!

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo za evropske integracije ||

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović primio je danas delegaciju Evropskog parlamenta, a sastanak je počeo snažnom porukom o srpskim žrtvama.

Članovi delegacije su u samoj zgradi ministarstva imali priliku da pogledaju potresnu izložbu fotografija iz zločinačke operacije "Oluja" iz 1995. godine.

Foto: Ministarstvo za evropske integracije

Odgovor na Piculino slikanje sa puškom

Starović je gostima jasno stavio do znanja zašto se ova postavka nalazi baš u zgradi Ministarstva za evropske integracije.

Foto: Ministarstvo za evropske integracije

- Ovu izložbu smo postavili nakon što je g. Tonino Picula uvredio čitav srpski narod objavljujući svoju fotografiju sa automatskom puškom, hvaleći se učešćem u događajima koji su rezultirali proterivanjem 250.000 Srba. Izložba će stajati ovde sve dok se g. Picula nalazi na mestu izvestioca za Srbiju - naglasio je Starović.

Foto: Ministarstvo za evropske integracije

Proširenje na osnovu zasluga, a ne ucena

U nastavku razgovora, ministar je upoznao delegaciju sa reformskim procesima i Planom rasta, ali je podvukao da Srbija očekuje fer odnos. Starović je istakao da proces proširenja mora biti zasnovan na zaslugama, a ne na političkim percepcijama i bilateralnim uslovljavanjima.

Dok Srbija ostaje strateški posvećena članstvu u EU, ministar je ovom posetom pokazao da put ka Briselu ne znači da će Srbija ćutati na uvrede i negiranje sopstvenog stradanja.

Autor: Dalibor Stankov

