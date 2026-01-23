STAROVIĆ SAČEKAO PICULU IZLOŽBOM O 'OLUJI': Dok se evroposlanik hvali puškom, ministar mu pokazao slike proteranih Srba!

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović primio je danas delegaciju Evropskog parlamenta, a sastanak je počeo snažnom porukom o srpskim žrtvama.

Članovi delegacije su u samoj zgradi ministarstva imali priliku da pogledaju potresnu izložbu fotografija iz zločinačke operacije "Oluja" iz 1995. godine.

Odgovor na Piculino slikanje sa puškom

Starović je gostima jasno stavio do znanja zašto se ova postavka nalazi baš u zgradi Ministarstva za evropske integracije.

- Ovu izložbu smo postavili nakon što je g. Tonino Picula uvredio čitav srpski narod objavljujući svoju fotografiju sa automatskom puškom, hvaleći se učešćem u događajima koji su rezultirali proterivanjem 250.000 Srba. Izložba će stajati ovde sve dok se g. Picula nalazi na mestu izvestioca za Srbiju - naglasio je Starović.

Proširenje na osnovu zasluga, a ne ucena

U nastavku razgovora, ministar je upoznao delegaciju sa reformskim procesima i Planom rasta, ali je podvukao da Srbija očekuje fer odnos. Starović je istakao da proces proširenja mora biti zasnovan na zaslugama, a ne na političkim percepcijama i bilateralnim uslovljavanjima.

Dok Srbija ostaje strateški posvećena članstvu u EU, ministar je ovom posetom pokazao da put ka Briselu ne znači da će Srbija ćutati na uvrede i negiranje sopstvenog stradanja.

Autor: Dalibor Stankov