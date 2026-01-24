PUKLI SMO, DRŽAVA JE JAČA: Desna ruka Dinka Gruhonjića priznao poraz! Sejdinović sasekao studente: Iluzorno je da opet blokirate fakultete! (VIDEO)

Nedim Sejdinović, desna ruka separatiste Dinka Gruhonjića, javno je priznao poraz blokaderske politike, ističući da studenti više nemaju snage za borbu protiv države.

Gostujući u programu jedne od blokaderskih televizija, Sejdinović je odgovorio na pitanje koje je ogolilo pravo stanje u njihovim redovima. Voditelja je zanimalo da li najavljeni bojkot nastave ugrožava akademsku godinu i da li studenti uopšte imaju snage za nove blokade nakon onih prošlogodišnjih.

"Iluzorno je očekivati snagu" Sejdinovićev odgovor bio je hladan tuš za sve one koji su se nadali novom haosu na fakultetima:

– Mislim da ne (nemaju snage) i mislim da je, bez obzira koliko je situacija sa Jelenom Kleut strašna, iluzorno očekivati da studenti imaju snage i uopšte potrebe da se ponovo ide na bojkot nastave i blokadu fakulteta – priznao je Nedim.

Ovim priznanjem Sejdinović je potvrdio ono što je javnosti odavno jasno – da su pokušaji destabilizacije univerziteta propali i da "ustanak" koji su mesecima najavljivali Gruhonjić i njegovi saradnici nema nikakvo uporište među mladima.

Dok su prošle godine blokade služile za političku promociju pojedinaca, sada je postalo jasno da je energija potrošena, a država pokazala stabilnost koju separatistički krugovi nisu uspeli da poljuljaju.

Autor: Pink.rs