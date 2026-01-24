LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ OŠTRO ODBRUSIO ĐILASU Lažima i uvredama pokušava da prikrije sopstveni politički i moralni bankrot

Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da Dragan Đilas ponovo pokušava da sopstveni politički i moralni bankrot prikrije uvredama i lažima.

-Dragan Đilas ponovo pokušava da sopstveni politički i moralni bankrot prikrije uvredama i lažima. Kada nemate argumente, ostaje vam samo da vređate, etiketirate i obmanjujete javnost. Institucije u ovoj zemlji rade po zakonu, a ne po željama bivših tajkuna koji su navikli da Srbiju doživljavaju kao privatnu firmu i da sprovode pljačkašku privatizaciju. Za razliku od vremena kada ste vi odlučivali ko će u školu, ko će dobiti posao, a ko će ostati bez hleba, danas se odluke donose u skladu sa zakonima i interesima građana. Građani Srbije veoma dobro pamte ko je zemlju zaduživao i sprovodio nezapamćen ekonomski sunovrat, ko je delio otkaze, a ko danas otvara fabrike; ko je koristio vlast za lično bogaćenje, a ko je spreman da snosi odgovornost i polaže račune narodu. Vaša nervoza je razumljiva — Srbija ide napred, a vi ostajete zarobljeni u prošlosti i sopstvenim aferama - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Autor: S.M.