ĐILAS NAJBOLJE ZNA KAKO SE RUŠI USTAVNI POREDAK Vučević: Najprikladnije bi bilo zvati ga 'Dragane lopove'

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da Dragan Žilas najbolje zna kako se ruši ustavni poredak.

-Dragan Đilas najbolje zna kako se ruši ustavni poredak. U njegovo vreme su i Albanci na Kosovu i Metohiji proglasili nezavisnost. A zna i kako se bogati na tuđoj muci - napisao je Vučević na društvenoj mreži X komentarišući Đilasovu objavu na istoj mreži u kojoj govori o tome kako bi predsednik Vučić trebao da se obraća ministrima.

Vučević je još dodao da svaki građanin zna i kako bi se obratio Đilasu.

-Najprikladnije bi bilo: "Dragane lopove" - napisao je Vučević na društenoj mreži X.

