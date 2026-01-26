UBRZANJE KA EU: Vlada formirala novi operativni tim za strateško vođenje pregovora!

Vlada Srbije usvojila je danas izmenjenu i dopunjenu Odluku o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, čime se postavlja novi temelj za efikasnije sprovođenje reformi i brži napredak ka članstvu.

Ključni zadatak: Politička koordinacija i rešavanje prepreka

Glavni cilj formiranja ovog operativnog tima, koji čine predstavnici najvišeg državnog nivoa, jeste ubrzano sprovođenje svih obaveza na evropskom putu. Tim će služiti kao strateška veza između odluka na državnom vrhu i samog operativnog vođenja pregovora.

Zadaci novog tela biće:

Pružanje strateških smernica za pregovarački proces.

Politička koordinacija svih nadležnih institucija.

Blagovremeno rešavanje pitanja od posebnog značaja za napredak Srbije.

Ministarstvo ostaje "motor" procesa

Iako novo Koordinaciono telo preuzima stratešku ulogu, Ministarstvo za evropske integracije nastavlja da obavlja ključne stručne, organizacione i administrativne poslove. Ono će i dalje obezbeđivati koordinisan rad svih učesnika u pregovorima, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Ovaj korak Vlade u Beogradu tumači se kao jasna poruka o nameri da se sinhronizuje rad svih državnih organa kako bi se pregovaračka poglavlja brže zatvarala, a zakonska regulativa efikasnije uskladila sa standardima Unije.

Autor: Dalibor Stankov