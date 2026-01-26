NEVIĐENI SKANDAL U VRHU TUŽILAŠTVA: Ljudi Zagorke Dolovac podneli ostavke da bi blokirali izbore – UDAR NA USTAVNI SUD!

Nakon što je Ustavni sud doneo konačnu odluku o ponavljanju tužilačkih izbora na pojedinim biračkim mestima za nove članove Visokog saveta tužilaštva (VST), u vrhu ove institucije došlo je do nezapamćenog pokušaja opstrukcije.

Ostavkama protiv zakona

Kako saznajemo, pojedini članovi Izborne komisije VST i njihovi zamenici podneli su ostavke, direktno pokušavajući da onemoguće ponavljanje izbornog postupka koji je naložio najviši sud u zemlji.

Ostavke su podneli tužioci bliski vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac:

- Nebojša Popović, predsednik Izborne komisije.

- Zorica Stojšić, prva zamenica Zagorke Dolovac.

Kršenje zakletve i zakonskih rokova

Cilj ovog poteza je jasan: sprečavanje izvršenja odluke Ustavnog suda da se ponovljeni izbori sprovedu u zakonskom roku od osam dana. Iako su na poštovanje zakona obavezni i funkcijom i položenim zakletvama, ovi tužioci su se odlučili za blokadu institucija.

"Odmetnuti tužioci" protiv Ustava

Ovaj potez tumači se kao očajnički pokušaj Zagorke Dolovac i njenih najbližih saradnika da izigraju pravni sistem Srbije. Ipak, jasna je poruka da niko, pa ni vrhovni tužioci, ne može biti iznad Ustava i zakona Republike Srbije.

Pokušaj da se "odmetnuto tužilaštvo" stavi iznad sudskih odluka predstavlja ozbiljan udar na pravnu državu, ali mehanizmi za sprovođenje pravde biće jači od bilo kakve pojedinačne opstrukcije.

Autor: Pink.rs