'NJIHOVO POLITIČKO DELOVANJE JE ZASNOVANO NA TRAGEDIJI' Ministar Starović o naporima vraćanja blokada na Filozofski: Blokaderi hteli da zaštite nepotizam na fakultetu!

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao je za "Novo jutro" na Pink televiziji da su blokaderi postali sve radikalniji jer ih je sve manje u svojim redovima.

Ministar je na početku gostovanja u jutarnjem programu prokomentarisao posetu evroparlamentaraca Srbiji i izjavu Marinike Tepić.

-To je poseban skandal, sama činjenica da se traži da novac iz EU za naše vrtiće, pruge, ide za njihove potrebe. Čuveni rusko-američki psiholog Leon Festinger napisao je 50-ih godina prošlog veka sjajnu knjigu „Kada proročanstvo propadne“. Prikazao je zbivanja o jednom verskom kultu u Americi. Kako je kult počeo da opada u brojkama oni su postali sve radikalniji. To je ono što se dešava među srpskim blokaderima. Imaju gotovo sva obeležja propalog verskog kulta. Postali su sve radikalniji i nasilniji, dogmatičniji. Sve ono što možemo čuti prethodnih dana od blokadera, Marinike, plenumaša bojim se da su svi u pravu i da ih treba pažljivo slušati- napomenuo je Starović u Novom jutru.

On je podsetio na nekoliko lažnih vesti tokom proteklih 12 godina.

-Setite se poplava 2014. godine, da su stotine mrtvih paljeni u pećima, apsolutno lažna vest. Pa Mala Dubona, Orašje, novosadska tragedija. Političko delovanje zasnovano na tragediji, smrti. Šta je to nego frojdovski Tanatos. To je dijagnoza apsolutno. Novi Sad je moj rodni grad, na Filozofskom sam završio osnovne i master studije. Nisu bili u mogućnosti da ponove ono od pre godine dana. Ono što je sad zanimljivo, jeste da su u ovom slučaju pokušali da pokrenu bojkot nastave da zaštite nepotizam. Perfektno odrađen posao srpske policije, tu treba da se stavi tačka. Ne treba podceniti blokadere- sve ih je manje, ali su sve radikalniji- reči su ministra koji dodaje:

-Videćete što ih je manje biće sve ekstremniji, to je sociološka pravilnost. Ne treba reagovati na prvu loptu.

Starović je naglasio i da je pokrenuo pred svim članicama u Jerusalimu u decembru dve važne stvari- da se stotine hiljada ljudi okuplja da slavi po Hrvatskoj na masovnim „zabavnim“ manifestacijama gde skandira „Za dom spremni“ i da predsedniku Vučiću nije godinama dozvoljeno da poseti Jasenovac.

-Na tome ćemo nastaviti da insistiramo. To mora biti predmet čitave međunarodne zajednice- zaključio je ministar za evropske integracije.

Autor: Jovana Nerić