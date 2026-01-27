Macut o skraćenju časova u srpskim školama: Nastavni programi su preobimni, mora da se sagleda da li je to realno

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas da svi fakulteti u Srbiji rade, kao i da je odblokirana zgrada Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP).

Macut je rekao da je dobra vest što su studenti DUNP odlučili da izađu iz blokade fakulteta i da je bilo neophodno da univerziteti sami reše svoje probleme.

"Državni univerzitet u Novom Pazaru je proradio u smislu da je odblokirana zgrada. Apsolutno svi fakulteti rade, čak i sva sedišta univerziteta rade, što je jako dobra vest. Mi imamo novu rektorku u Novom Pazaru, profesorku Soldatović, koja je preuzela tu funkciju nedavno i upravo danas, ja mislim da studenti izlaze i to je dobra vest. To je trebalo tako da se desi, da sami univerziteti reše svoj problem, da ne ispadne da ih država kanališe", poručio je predsednik Vlade Srbije gostujući na Javnom servisu.

On je istakao da ne treba stvarati podele koje trenutno postoje na nekim univerzitetima, poput Beogradskog, Novosadskog i Niškog.

"One su medijski propraćene, ali unošenje takvog nemira u akademsku zajednicu je pogrešno. Apsolutno nisam za to. Mislim da mora da se nađe zajedništvo, nekakav zajednički dijalog, apelujem pre svega na pojedine članice Beogradskog i Novosadskog univerziteta da se napravi nekakav zajednički interes i da li mi želimo da naše matične kuće rade ili želimo da budemo stalno u sukobima", naglasio je Macut.

O Svetom Savi

Predsednik Vlade je poručio da je potrebno da se više radi na sprečavanju podela u društvu i obrazovanju i dodao da bi simbolika Svetog Save mogla da bude koncept, ne samo za osnovno i srednje, već za celokupno obrazovanje.

"Iako smo daleko od trenutka kada je živeo Sveti Sava, koji je zapravo uveo Srbiju u jednu srednjovekovnu modernizaciju tada, mislim da mi moramo da se približimo tim konceptima održavanja duha ondašnjeg vremena, nacionalnih interesa, potreba. Šta je naš nacionalni interes? Mislim da je to jako bitno ako želimo da unapredimo obrazovni sistem. Simbolika Svetog Save i uopšte Svetosavlja treba da bude koncept, ne samo za osnovno i srednje, već i za kompletno obrazovanje", naveo je on.

O zabrani korišćenja mobilnih telefona

Macut je naglasio da bi usvajanje predloga zakona koji predviđa zabranu korišćenja mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama moglo da donese promene, kao i da podržava takvo rešenje.

"Mislim da će to zakonsko rešenje koje se odnosi pre svega na upotrebu mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama doneti promene. Mislim da treba da otvorimo javnu raspravu na tu temu. Imam svoje mišljenje, a to je da ja stvarno podržavam takvo rešenje jer ćemo na taj način dobiti kvalitetnije đake, koji će konačno intelektualno, misaono moći da se koncentrišu u trajanju nekog časa na gradivo, na štivo", rekao je on.

Ocenio je da su nastavni programi predimenzionirani, kao i da je neophodan konsenzus svih relevantnih faktora da bi se sprovela reforma.

"Mislim to je jedan poduhvat, ali tu moramo da imamo konsenzus i od strane nastavnika, ali bez uticaja sindikata. Mislim da je to ozbiljan problem kome stvarno moramo da pristupimo. Da li ću ja biti predsednik vlade ili će biti neko sledeći, ali to će morati da se desi jednog trenutka", objasnio je Macut.

O skraćenju časova sa 45 na 30 minuta

Govoreći o najavi mogućnosti da časovi u školama budu skraćeni sa 45 na 30 minuta, predsednik Vlade Srbije je naglasio da je neophodno realno sagledati da li je to ostvarivo.

"Mislim da donositi to administrativnim merama, nešto skraćivati, produžavati nije realno. Mora da se sagleda da li je to realno. Naši nastavni programi su preobimni ili nisu adekvatno primenjeni u određenim školama ili u određenim grupama đaka. Moramo prvo da te programe na neki način konsolidujemo i prilagodimo trenutku. Ne živimo u drugoj polovini 20. veka, živimo u prvoj polovini 21. veka. Ne možemo besomučno programe da imamo i ako ćemo to da prilagodimo, onda će efikasnost nastave kroz kraći čas imati efekta, ali moramo da imamo i utvrđivanje gradiva, koje je po meni potpuno katastrofalno", rekao je Macut.

Autor: A.A.