AKTUELNO

Politika

Lider SNS Vučević oštro osudio podni plan Teodorovića da se ćerki predsednika uvedu sankcije: Ništa im nije sveto! Zato nikada neće preuzeti vlast

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da je Dušan Teodorović etalon bestiđa, što, kako je naveo, u konkurenciji drugih blokadera nije lako.

On je tako na društvenoj mreži "Iks" reagovao na izjavu akademika Dušana Teodorovića, koji je gostujući na jednoj televiziji pozvao Evropsku uniju da uvede sankcije ćerki predsednika Aleksandra Vučića.

"Njima ništa nije sveto. Ni deca, ni porodica, ni crkva, ni narod", rekao je Vučević.

Dodao je i da zbog toga blokaderi nikada neće preuzeti vlast.

Autor: A.A.

#Dušan Teodorović

#Miloš Vučevič

#SNS

POVEZANE VESTI

Politika

NIŠTA IM NIJE SVETO! MONSTRUOZNE PRETNJE UPUĆUJU NA BOŽIĆ Lider SNS Vučević reagovao na nove pretnje Milivojevića upućene predsedniku Vučiću

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ OSUDIO DIVLJAČKI NAPAD NA PREDSEDNIKA VUČIĆA U ČAČKU: Nikada ni jedan političar nije bio izložen tako monstruoznoj kampanji!

Politika

'NIŠTA IM NIJE SVETO!' LIDER SNS VUČEVIĆ O PODLOM PLANU BLOKADERA: Cilj im je da na Vidovdan udari Srbin na Srbina! Spremni su da na jedan od najvažni

Politika

LIDER NAPREDNJAKA I DOSKORAŠNJI PREMIJER MILOŠ VUČEVIĆ OŠTRO OSUDIO BLOKADU POLAGANJA ISPITA U NOVOM SADU: Nećemo dozvoliti da diraju našu decu, niti

Politika

NEVEROVATNO, LJUDI KOJI BRANE BUDU PROCESUIRANI, A ONI KOJI NAPADAJU BUDU PUŠTENI I GLUME HEROJE! Lider SNS Vučević o teroru blokadera: Fašističke fal

Politika

POLITIČKI MOTIVISAN NAPAD, 50 LJUDI JE NASRNULO! Lider SNS Vučević oštro osudio nasilje u Kosjeriću: Nadam se da će svi biti procesuirani! Ovako je re