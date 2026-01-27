Lider SNS Vučević oštro osudio podni plan Teodorovića da se ćerki predsednika uvedu sankcije: Ništa im nije sveto! Zato nikada neće preuzeti vlast

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da je Dušan Teodorović etalon bestiđa, što, kako je naveo, u konkurenciji drugih blokadera nije lako.

On je tako na društvenoj mreži "Iks" reagovao na izjavu akademika Dušana Teodorovića, koji je gostujući na jednoj televiziji pozvao Evropsku uniju da uvede sankcije ćerki predsednika Aleksandra Vučića.

"Njima ništa nije sveto. Ni deca, ni porodica, ni crkva, ni narod", rekao je Vučević.

Dodao je i da zbog toga blokaderi nikada neće preuzeti vlast.

Душан Теодоровић је еталон бестиђа, што у конкуренцији других блокадера није лако.



Њима ништа није свето. Ни деца, ни породица, ни црква, ни народ.



И зато никада ни неће преузети власт. pic.twitter.com/UZnaAEieaO — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 27. јануар 2026.

Autor: A.A.