Izdvojeno 50 miliona dinara iz budžeta! Premijer Macut: Podrška mladim preduzetnicima da ostanu gde su rođeni

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut, zajedno sa potpredsednicom vlade i ministarkom privrede Adrijanom Mesarović, uručio je danas mladim preduzetnicima rešenja u okviru Programa podrške ekonomskog razvoja opština sa izrazito negativnim demografskim kretanjima i izjavio da je za realizaciju tog programa izdvojeno 50 miliona dinara iz budžeta.

Macut je istakao da su mladi do 35 godina, kroz ovaj program, imali priliku da dobiju od 300.000 do 500.000 dinara bespovratnih sredstava, odnosno do 50 odsto vrednosti investicije, kao i da je cilj programa da se mladim ljudima i malim privrednim subjektima pruži konkretna i opipljiva podrška kako bi ostali da se razvijaju tamo gde su rođeni.

"Time, država pokazuje jasno poverenje u njihovu ideju, znanje i hrabrost da se upuste u preduzetništvo", rekao je Macut nakon dodele rešenja u Palati Srbija za više od 22 mlada preduzetnika.

Dodao je i da je ovaj program jasna poruka da država Srbija vidi, prepoznaje i podržava one delove zemlje koji su godinama bili suočeni sa odlaskom stanovništva, gašenjem radnih mesta i slabljenjem lokalne ekonomije, ali koji, uprkos svemu, po starom dobrom srpskom običaju, ne odustaju.

"Svi smo svesni da se suočavamo sa jednim od najvećih izazova savremenog društva, demografskim padom. On se ne vidi samo u brojkama, već u praznim kućama, zatvorenim radionicama i školama sa sve manje dece. Zato znamo da bez ekonomske sigurnosti nema ni demografske stabilizacije", naveo je on.

Kako je rekao, upravo iz tog uverenja nastao je i ovaj program, koji Ministarstvo privrede realizuje u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

"Rezultati pokazuju da je ova poruka prepoznata. Ulagano je u savremenu opremu, tehnologiju i razvoj proizvodnje, što znači veću produktivnost, veću konkurentnost i što je najvažnije, nova radna mesta u lokalnim sredinama", naveo je premijer.

Kako je rekao, posebno ohrabruje činjenica da preduzetnički duh postoji u svim delovima Srbije, pri čemu se posebno izdvajaju Braničevski, Pomoravski i Severnobanatski okrug.

"Naš zadatak kao države je da taj duh podržimo, ohrabrimo i učinimo održivim", dodao je premijer.

Vlada Republike Srbije ostaje čvrsto opredeljena da nastavi sa politikama koje povezuju ekonomski rast i demografsku obnovu.

"Podrška mladima, preduzetništvu i nerazvijenim područjima nije trošak, već najvažnija investicija u budućnost Srbije. Svim dobitnicima rešenja želim puno uspeha u realizaciji svojih planova. Verujem da ćetenastaviti da rastete, zapošljavate i budete dokaz da se i u manjim sredinama može uspešno poslovati uz podršku države i sopstveni rad", naveo je Macut.

Autor: Pink.rs