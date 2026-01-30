ODRŽAN PRVI SASTANAK OPERATIVNOG TIMA ZA PRISTUPANJE SRBIJE EU: Ovo su glavni zaključci

Danas je u Vladi Republike Srbije održan prvi sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, kojem je predsedavao ambasador i šef Misije Republike Srbije pri EU i rukovodilac ovog tima Danijel Apostolović.

Time je zvanično započet rad Operativnog tima, osnovanog s ciljem jačanja koordinacije, ubrzanja i unapređenja aktivnosti u procesu evropskih integracija Srbije.

Članovi tog tima danas su razmatrali prioritete i metodologiju rada za naredni period, kao i plan aktivnosti usmeren na ispunjavanje obaveza u okviru pregovaračkog procesa sa EU.

Kao glavni ciljevi istaknuti su otvaranje Klastera 3 (Konkurentnost i inkluzivni rast), ispunjavanje prelaznih merila za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) – IBAR, koji su ključni za ubrzanje dinamike pristupnih pregovora.

Među ciljevima je i ispunjavanje merila za otvaranje Klastera 2 (Unutrašnje tržište) i Klastera 5 (Resursi, poljoprivreda, kohezija), pripreme za Klaster 6 (Spoljni odnosi), kao i ispunjavanje konkretnih preporuka iz Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji.

Članovi Tima predstavili su presek stanja u svojim oblastima i diskutovali o planovima i rokovima za sprovođenje aktivnosti potrebnih za unapređenje dinamike pristupnih pregovora.

Zaključeno je da će Operativni tim redovno održavati sastanke i aktivno doprinositi jačanju institucionalnih kapaciteta i znatnom ubrzanju procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Na sastanku su učestvovali predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar za evropske integracije, glavni pregovarač i nacionalni koordinator Instrumenta za reforme i rast Nemanja Starović.

Takođe, prisustvovali su i ministar pravde Nenad Vujić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, savetnik predsednika Republike Srbije za spoljnu politiku Tatjana Jović, savetnik predsednika Vlade za spoljnu politiku Nemanja Diković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i njihovi zamenici.

Operativni tim uspostavljen je na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Autor: D.Bošković