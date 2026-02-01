'HIT TVIT' UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Brnabić: U Tirani može i vodeni top i suzavac, u Crnoj Gori policija tuče ljude koji su mirno protestovali, a nama se spočitava svaka stvar

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O nedelji iza nas i događajima koji su je obeležili za ''Hit tvit'' govore: Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, Filip Rodić, novinar i Vojislav Šešelj, lider SRS-a.

Predlog broj 1 - ''REKETOŠIBICAR''

Lider SRS-a Vojislav Šešelj istakao je da rektor Đokić ne zna kojim jezikom treba da govore. Ovo je rektor koga je režim doveo na funkcciju, aelementarna moralnost od njega zahteva da da ostavku.

- Imali smo mi rektora Pavkovića, on je bio narodni poslanik. Možda to ne bi moglo. U kraljevini Jugoslaviji nije mogao da bude rektor, ko god da je bio u službi vlasti... Slobodan Jovanović je bio intelektualac, ali nikada nije bio poslanik, a kada je izvršen napad, on je bio ministar. Neka se rektor kandiduje, ali da se prvo utvrdi pitanje njegove krivične odgovornosti - kaže Šešelj.

Da bi se čovek bavio politikom, mora da ima znanje, kada pogledamo prozapadne političare, vidimo samo isprazne priče, dodao je Šešelj.

- Šta je ovde ključna stvar? Mora se menjati Ustav, i predsednik mora da se bira u Narodnoj skupštini, to je demokratskije. Ljudi misle da je najdemokratskije kada narod bira, ali ne, tako ne može da se smeni predsednik. Vučić je nudio i referendum o poverenju, ali ne, znaju da ne mogu da ga pobede - kaže Šešelj.

- Vučić je uza se imao većinsku stranku, gde je bio predsednik. Bio je uključen u kreiranje stranačke politike. A kada bi se te stvari menjale, on bi bio povinovan Vladi. Kada bi putovao, Vlada bi mu davala okvire, gde on pokazuje visprenost, sposobnost, znanje... To ljudi moraju da znaju, koji žele na tu funkciju. Što se tiče parlamentarnih izbora, ako stranke naprave jedinstvenu koaliciju, ja mislim da nijedna koalicija ne bi mogla da nas pobedi - objasnio je Šešelj.

Srpski izdajnici, ondosno, neprijatelji, znaju da je Sveti Sava, najveći Srbin svih vremena, kaže Šešelj.

- Crkva je bila glavna uzdanica našeg nacionalnog bića. Ja nisam vernik, ali iispunjavam obaveze, ali sam privržen crkvi, to je nešto naše nacionalno. Da nemamo crkvu, ko zna gde bih ja odlutao sa svojim uverenjima. Ovako sam za nju vezan, poštujem je, odan sam joj i spreman sam poginuti za nju. Nju je stvorio Sava. On je prethodno pomogao da se stvori bugarska pravoslavna crkva, pa je razvijao odnose sa drugim crkvama. Išao u Jerusalim... Blokaderima je taj datum važan, jer su oni izdajnici, koji bi da sruše kult Svetog save. Time ruše našu suštinu, smisao našeg postojanja - naveo je Šešelj.

Mi smo pre Nemanjića ostali bez dela naše tradicije, a sada blokaderi žele da sruše i ovo što nam je preostalo, napominje Šešelj.

- 2000-te godine, Koštunica je bio prevara, odabrali su ga kao nekog umilnog političara, zvali suga šešelj u fraku. I kad god bi Koštunica nešto pametno rekao, davali su mu publicitet. a kada je bio nešto pametno rekao, ćutali su ga. Tada su amerikanci proveravali ko će da bude najbolji prozapadni opozicionar, i dobili su Koštunicu. Pajtić ima mržnje prema sopstvenom narodu, a otac mu je svešteno lice. On ne zna kako sam da da dođe na vlast. 5. oktobar je neponovljiv - dodao je Šešelj.

Tada se kuka i motika ujedinila, naveo je Šešelj.

-Ja sam mislio da jedini Koštunica nije primao pare od stranaca, a onda s epojavila knjiga, gde se piše da je ipak primao, i da je posrednik u tim parama bio Svetozar Stojanović. Njegov najbliži politički saradnik, je išao da uzima pare, i koliko je uzimao sebi, a koliko je davao Koštunici, to treba da s eistraži. Velja Ilić je pričao da je išao sa velikom jaknom pumparicom i tamo bi tovarili pare, ne brojeći pred njim, ali se usput omrsio - kaže Šešelj.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić kaže da rektor Đokić jeste takav karakter i čovek, i da njemu principi ne znače ništa.

- Nema vrednosti, u svakom smislu je karijerista, što bi blokaderi rekli za Svetog Savu. Ja sam se danas podsetila kako je krenula njegova rektorska karijera. On je bio dekan pre toga, uz pomoć SNS. Tada je Vučić za njega bio vizionar. Od Terzića, do Bate Gašića, da ne govorim šta je sve pričao za mene. Nakon dve fotelje dekana, poželeo je fotelju rektora, i akademska zajednica je 2021. godine podržala Ivanku Popović, ali je prvi put u istoriji, Savet nije poštovao odluku Senata, i tada je izabran Đokić. Ja sam našla tekst iz vremena, koji je pisala Jovana Gligorijević, koja je objasnila šta se desilo. Naslov je bio "Što vlast želi, vlast i dobije". On je izbacio koleginicu iz trke, bilo ga je briga za senat - dodala je Brnabić.

Kako je dodala, mi vidimo da je u sprezi Ružilaštva za organizovani kriminal, blokadera i rektora, Bojović zaštićen.

- Oni su slavili nove poslove, nakon pada nadstrešnice. 28 dana nakon pada. Nisu oni tugovali, niti se Bojović osećao lično odgovoran. Mi treba da se podsetimo da je on dočekivao Vučića ponosan na taj projekat, čiju bezbednost je lično garantovao... - kaže Brnabić.

- Kada su krenule blokade, on je postupao suprotno od zakona o viskomo obrazovanju. On je trebao da podsnese ostavku. I druga stvar je zato što je prekršiio i Ustav Republike Srbije, to je uradio i sada u ovom govoru. Diskriminisao je većinu studenata Srbije. Imamo Miloša, koji je najbolji student Beogradskog univerziteta, zašto je diskriminisao sve one koji su želeli da nastave da studiraju? - nastavljala je Brnabić.

Imamo grupu oko Mile Pajić, koja je teroristička i koja je planirala izazivanje građanskog rata, dodala je Brnabić.

- Sva sreća, to je sprečeno, a sprečeno je tako što je neko od prisutnih snimio taj razgovor, a da toga nije bilo, ova grupa koja je tada upala na Svetosavsku akademiju je isto pripremala - dodala je ona.

Nakon toga, ljudi koji napadaju Maticu srpsku, beže u Hrvatsku, a to je sada jasno kao dan i noć. Svaki put su nekako navezani na Hrvatsku, kaže Brnabić.

- Njih ne smete da propitujete na bilo koju temu, dakle ni zdravstvo, ni ništa, jer ako neko nešto kaže, onda su ti ljudi izdajnici. Kada vidite da neko njih pokušava sve da stavi na listu, vidimo da su to sve stranci. Imamo Slovenca koji se direktno meša u srpsku politiku, zaslužio je da bude persona 'NON GRATA' - kaže Brnabić.

Novinar Filip Rodić kaže da duže vreme postoji pitanje da li Đokić želi da se bavi politikom. Ovo, kaže nije iznenađenje, ovo je samo pojačavanje takve retorike.

- Bez obzira ko je na čelu studentske liste, to nije važno. Govorili su da će da glasaju za tu listu, taman na čelu bio kamen za kupus. Tu postoji čitav niz stvari koje opredeljuju ljude. Mi smo 2000-te godine, da Milošević nije izgubio, gde je bio neukaljan Koštunica, sa aurom patriote... Oni nemaju takvog kandidata, ako je onda bilo bitno ko je doneo pobedu DOS-u, to ne mora da bude slučaj ni danas. Oni će se teško složiti oko kandidata, mi opet sve češće viđamo sukobe među njima, na ideološkoj liniji - rekao je Rodić.

Imamo dvojicu iz kluba koji su ljudi koji su vređali patrijarha, ali i crkvu. Tu postoji taj trenutak kada pokušavaju da se ogrnu plaštom vere, patriptizma, gde ih je Marinika Tepić optuživala da nose vagnerovske zastave, rekao je Rodić.

- Viidmo zaista zloupotrebu SPC, ona je, prema njima najgora na svetu - priča Rodić.

Predlog broj dva - ''CRNJE OD GOREG''

Šešelj je, govoreći o dešavanjima u Crnoj Gori, komentarišući pitanje srpskog jezika, kaže da je službeni jezik potpuno ravnopravan sa jezikom većinskog naroda.

- Mnogo manji broj građana Crne Gore govori crnogorski, govore srpski jezik većinski. Mora imati taj primat, najveći broj ljudi govori srpski. U Srbiji je zvanični jezik srpski, a tamo gde žive pripadnici manjina, oni mogu da govore svoj jezik. Ne mogu u svim delovima Srbije da traže ravnopravnost. Ja nisam jezički stručnjak, ali mislim da je ti ravnopravno - dodao je Šešelj.

- Izmene zakona verujem da imaju nešto dobro, čim su izdajnici ovako zagalamili. To što je dobro nije dovoljno, na tome još treba da s eradi, i zakoni da se srede. Još nisam čuo da je tužilaštvo tamo gde mu je mesto. Ti treba da se uradi, da se donesu rešenja, popravi ustav - rekao je Šešelj.

Brnabić dodaje da je njoj nejasno da postoji zemlja koja je sa zapadnog Balkana, najbliža članstvi EU, koja dozvoli da neko iskopa tunel do suda, pokrade oružje i drogu, i onda 2025. kažu da nije niko kriv.

- Ta zemlja zatvara sve klastere, biće član EU, evo pobeže im čovek iz kućnog pritvora, imamo duple standarde koji nagoveštavaju neke stvari. A samo čekam kada će Vučić ponovo da im bude kriv za nešto - rekla je Brnabić.

- Milan Knežević je pokazao da funkcija i fotelja nisu sve. Svaka mu čast i meni je uvek drago kada ga sretnem i čujem. Da se mešam u unutrašnja pitanja Crne Gore, nikad nisam. Ovo me sve nasmejalo, mi ne možemo da otvorimo klaster tri, a da Crna Gora može da otvori sve i da kreće da ih zatvara. Da se neke od ovih stvari dešavaju u Srbiji, da promenite strane, da kažete da se radi o albanskom jeziku... Šta god da bi tražili, nama bi i to bio uslov za otvaranje klastera 3. Onda sam se setila hapšenja Milana Kneževića, reakcije policije na mirni protest... Ljudi su sedeli. Pa kada vidite Tiranu, isto nisu krenuli na policiju, oni su već krenuli sa suzavcima i vodenim topovima. I nigde nismo čuli nijednog evroparlamentarca.. Nigde niko nije rekao da je bilo prekomerne upotrebe sile - rekla je ona.

- Ja koliko god imam užasno mišljenje o blokaderima, ne mogu da kažem da ih Štimac predstavlja. Imamo razne likove, ali on, sa toliko upitnom inteligencijom... Ako imate njega koji se obraća Masku na tviteru, ja ne znam... Ja sve najgore mislim o njima, ali ne toiko da je on adekvatan reprezent - kaže Brnabić.

Rodić kaže da kopanje tunela nije toliki problem, već je problem diskriminacija srpskog naroda, i to je, kako kaže, jedan od razloga što je Kneževič otišao.

Milan Knežević se uključio u ''Hit tvit'' gde je rekao da vlada Milojka Spajića i dalje ima većinu.

- Narodna zastava, trobojka iz ustava, treba da bude normirana u državnim sibolima. To je bilo nešto što je elementarno, evropski standard, parlamentarna potreba. Odbijanje Spajića, on se postavio kao čovek koji ne dozvoljava ucene, a on se ustvari dogovara sa ambasadorom i ovim drugim strancem. Spajić je to verifikovao na Vladi, rekao da trebatakve stvari treba da se rešavaju na radnim grupama, a to je kao kružni tok. Ono što je važno je da je nakon našeg izlaska, došlo do izlaska Saše Mujović iz Podgorice, i on će, ili morati da traži podršku od socijalista, ili ćemo morati na izbore. Čitav taj spektar dešavanja je doveo da tražimo manje, nego što traže Hrvati - rekao je Knežević.

Crna Gora prihvata sve što Hrvati traže, i sada je pitanje da li Crnom gorom upravljaju dva ambasadora i hrvatski ministar, rekao je Knežević.

Govoreći o slučaju Medenica, Knežević kažeda je u toku čitanja presude sin Vesne Medenice pobegao iz Crne Gore.

- Ja sam pre tri dana bio na sahrani u Brodarevu, mene su zaustavili na granici,tražili da otvorim gepek službenog automobila, sumnjali su da ja prevozim Miloša Medenicu. Pre pola sata se pojavio neki snimak, gde se on zahvaljuje MUP-u, oni kažu da je to AI, pa da nije AI, pa se mešaju mediji... Nalazimo se u šizofrenom aktu. Čovek je pobegao - rekao je Knežević.

Možda se sakrio u tunelu onom, ko zna gde je, rekao je Knežević.

Potresaju nas se*s afere, skandali, jasno je da se nalazimo pred takvim izazovima, da smo zaista, da bi sačuvali obraz i principe, morali da izađemo iz svega ovoga, kaže Knežević.

Kako Knežević kaže, u planu je prikazivanje još seks afera.

- Ja nemam snimke, samo sam čovek koji je dugo u politici, i jasno mi je da ako direktor za Nacionalnu bezbedost kaže da je ukraden telefon, jasno vam je da je ona bila značajna logistika. Najmanje još petorica ministara vlade treba da strahuje od kompromitujućih snimaka. Ja sam danas to rekao, zaboraviće se na porno sajtove posle ovih snimaka. Ova je kukala na telefon direktoru, rekla je da je ukraden i njen telefon, da ne odgovara više šta će se pojaviti. Tu se ne radi o dvoje službenika koji su obični... Nije ovo afera kafe kuvarice i portira. Ovo je afera koja je uzdrmala Crnu Goru. Vukšić je bio direktor agencije za Nacionalnu bezbednost. Kako da znamo da nije bilo ozvučavanja stanova i postavljanje kamera? Dotakli smo dno dna - kaže Knežević.

Autor: D.Bošković