U Novom Sadu u toku suđenje optuženima za pokušaj rušenja ustavnog poretka

U Višem sudu u Novom Sadu danas je počelo suđenje članovima Pokreta slobodnih građana i grupe Stav, optuženima za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

U toku je glavni pretres na kome bi optuženi trebalo da iznesu odbranu.

Suđenje je u novembru odloženo, jer su branioci tražili izuzeće tužilaca, ali je taj zahtev odbijen.Optužnicom je obuhvaćeo 12 osoba, a na teret im se stavlja izvršenje krivičnog dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u saizvršilaštvu u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje i krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.Optuženi su M.C, S.Đ, L.D, M.V, L.J, D.S, B.Đ, D.B, M.P, D.A, A.P. i J.D.Doneto je pravosnažno rešenje da se optuženima koji se nalaze u bekstvu (njih šestoro) sudi u odsustvu.

Tužilaštvo je u optužnom predlogu sudu predložio da nakon suđenja okrivljene oglasi krivim i da im izrekne maksimalne zakonom propisane kazne za krivično delo koje im se stavlja na teret.

Oni su uhapšeni 14. marta, nakon što su mediji objavili audio snimak u kojem se čuju lica za koja je navedeno da su članovi PSG kako planiraju upad u zgradu RTS-a tokom protesta studenata u blokadi 15. marta u Beogradu.Današnje suđenje je trebalo da počelo u 9.30 časova, a aktivisti su pred novosadsku Palatu pravde stigli zajedno sa svojim porodicama i advokatima, a na stepenicama su uzvikivali "pumpaj", uz podignute pesnice.

Istovremeno, ispred suda se održava protest na koji su pozvali studenti u blokadi, a kojima se pridružila i grupa građana iz takozvanih zborova, kao i deo profesora Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj", a koji, kako kažu, žele da pruže podršku optuženima.

Oni su ispred suda pravili buku pištaljkama i vuvuzelama i držali transparente "sudite po zakonu", "uvek uz vas"...

