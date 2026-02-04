'BLOKADERI RUŠE DRŽAVU POD IZGOVOROM DA RUŠE VLAST' Ana Brnabić za Pink: Ne smeta im Tompsonov koncert, ali im je Aleksandar Vučić najveće zlo jer ne želi da se Jasenovac zaboravi

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić bila je gost Novog jutra na televiziji Pink gde je govorila o svim aktuelnim i važnim temama za Srbiju.

Brnabić je sazvala za danas prvu sednicu Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, koju su i sami blokaderi zahtevali, a sada se ponovo žale.

- Žalili su se na birački spisak, evo sada ima komisija. Važno je zbog građana da vide da je istina sve ono što smo pričali svih ovih godina, a to je da birački spisak nije problem, da nemamo šta da krijemo i da zahvaljujući svemu što smo uradili u poslednjih 12 godina, a pre svega uvođenju e-Uprave, da je birački spisak lako proverljiv, da je najažurniji, iako nijedan birački spisak nije u potpunosti ažuran jer ljudi preminu, neko se preseli, promeni prebivalište, ali to sve je sada lako uočiti. Postojali su birački spiskovi od lokalne samouprave do lokalne samouprave, na nekim papirićima, bilo je nemoguće proveriti. Tako da mislim da je ovo važno za građane, a naša obaveza prema građanima, kao što to i predsednik Vučić uvek kaže, je da pokažemo da nemamo šta da krijemo i da se uvek trudimo da poboljšamo stvari u Srbiji. Ako neko ima zamerke na izborne uslove, evo radimo na dodatnom poboljšavanju izbornih uslova, nikakav problem - rekla je Brnabić.

Ona je ošto odgovorila i ideologu i jednom od vođa blokadera Boži Preleviću, koji je rekao da nisu ustaše krive za Jasenovac, već su Srbi sami krivi.

- Ovo je blokaderska politika. Srpski narod je uvek kriv za sve čak i kada se počini genocid naš našim narodom. Ovo bi bio zvanični obrazovni program kada bi blokaderi pobedili i sam državni vrh bi se trudio da se Jasenovac zaboravi. Njima ne smeta Tompsonov koncert, već slave proterivanje i ubijanje srpskog naroda. Za takve ljude i za takvu Hrvatsku Aleksandar Vučić je najveće zlo upravo jer nije želeo da se Jasenovac zaboravi i da se izvinjava njima - rekla je Brnabić i dodala:

- Prosečna penzija u Hrvatskoj ne može da pokrije troškove života penzionera, ali od kada je u Srbiji Vučić na vlasti, penzije su sve veće i penzioneri bolje žive. I to mu zameraju. Na najnovijoj rang listi koja je sada izašla vidite da je Srbija najbolja u Evropi i ubrzano se približava proseku EU. Vi mislite da to u Hrvatskoj nekoga ne nervira? Smeta im Vučić ekonomski, ali im prijaju blokaderi koji ih podržavaju na razne načine. Sada vidimo da bi se oni izvinjavali i za Jasenovac kao što su se izvinjavali za "Oluju" - rekla je Brnabić.

Brnabić se osvrnula i na Natašu Kandić koja je posetila blokadere u Hrvatskoj i izjavila da su emocionalno nestabilno.

- Oni su meni generalno emocionalno nestabilni. Svako ko ne može da napravi razliku između vlasti i države oni su labilni. Oni ruše državu pod izgovorom da ruše vlast. Sve što je po njima uspeh kao što je projekat Generalštab, to je rušenje države. Sačuvali ste ruševinu koju je napravio NATO i njih ne osuđujete, još bi i da im kažu izvini - rekla je Brnabić.

Ona je dodala da su se za vreme Dragana Đilasa sva pare iz budžeta direktno slivale u njegov džep.

- Samo da podsetim ljude da je Marinikin stranački šef Dragan Đilas izjavio, kada smo mi počeli da gradimo Moravski koridor, da je apsolutno nepotreban i da su bačene pare. Evo sada čujemo od Marinike da je naftovod do Mađarske takođe bacanje para, što za njih zaista i jeste, jer bi sve te pare završile u njihovim džepovima. Tada se isto trošio "naš novac" a za te pare nismo videli da je bilo šta urađeno, a sve su potrošene. Mi tada nismo trošili budžet, već smo bili u deficitu. Gde su otišle te pare? Direktno u njihove džepove - rekla je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić