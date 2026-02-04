NE INTERESUJE IH ISTINA I 16 IZGUBLJENIH LJUDSKIH ŽIVOTA! Jasna poruka lidera SNS Vučevića tužiocu Nenadiću i blokaderima

Lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Televiziji Prva da blokadere apsolutno ne interesuje istina niti 16 izgubljenih života.

-Iz onoga što je sam tužilac Nenadić rekao javno, vidimo da ih ne interesuje 16 izgubljenih ljudskih života, ne interesuje ih istina, nego su to videli kao situaciju za napad na vlast. Nigde na svetu niste videli ovakav razvoj događaja. A ovde se sve zakoplikovalo sa kratkom istragom. Komentarisao sam da sam iznenađen što su za mesec dana završili istragu. Tragedija u Novom Sadu 2024. je njima bila okidač za obojenu revoluciju. Tačka. Tužilac Nenadić se nikad nije gadio ovog režima, SNS, danas nastupa kao da je sam za sebe u tom sistemu. Oni su odgovorni građanima Srbije. To nisu levičari kao što su nekad bili, ovo su neki levi liberali, a uvek su antiracionalni, antidržavni. Svuda su ustanovili tu praksu da sami sebe biraju, a odlučuju o svima. Oni ne izlaze na izbore, sami se biraju, a onda odlučuju o svima nama. Oni su bili u sistemu da te nasilnike blokadere vrlo brzo oslobađaju. I oni se rugaju svima nama. Imali ste da je njih 50, 100 tužilaca, sudija, izašlo protiv novih zakona. Neka nam kažu lepo da nam ne treba Vlada, ministarstva, da će nam neko iz Brisela faksom slati. Nama su sistemski napali državu, prikazali je kao nefunkcionalnu i kao državu koja ubija svoj narod. A dehumanizacija predsednika je rađena osam godina. Govorili su da mu tata nije tata, da mlađi sin ne postoji, da je on apsolutno zlo. On mora da bude izbrisan s lica zemlje da bismo mi procvetali kao društvo - rekao je Vučević.

Blokaderi su tabula raza, zalažu se za jedno, rade suprotno

-Oni su tabula raza, pojma nemaju šta bi radili. Jedna od najvećih prevara kroz obojenu revoluciju je da sve što su tvrdili da se zalažu radili su suprotno. Rekli su da ih interesuje budućnost Srbije, a vratili su nas u prošlost, rekli su da se bore za pravdu, a ne bore se. rekli su da ih interesuje obrazovanje, a oni su sproveli destrukciju srpskog obrazovanja. Oterali su stotine i stotine mladih da studiraju u Sloveniji i drugim zemljama. Dolaze generacije koje ne poštuju hijerarhiju, odnos u društvu, da đaci pljuju profesora. A šta očekujete kako će da se odnose prema roditeljima, kada blokiraju nastavu? Ovo je jedan sistemski osmišljen napad na državu. imali su odvratne izjave o Svetom Savi na blokaderskim medijima, videli ste taj performans ispred Hrama Svetog Save kada je hram zatvoren. Videćete paradoks da koristeći pravoslavne insignije jurišaju na srpsku policiju da bi uveli Dinka Gruhonjića na neki fakultet. Veliki uspeh ljudi koji su sačuvali mir, da nisu izgubljeni životi, iako je bilo pokušaja ubistva od strane blokadera. Oni su hteli da proliju krv - rekao je Vučević.

Autor: D.Bošković