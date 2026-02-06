AKTUELNO

SKANDAL! ZELENO-LEVI FRONT PREFARBAVA GRAFIT O KOSOVU, LIDER SNS VUČEVIĆ PORUČUJE: Dokle god kuca i jedno srce u Srba, KiM je deo Srbije (VIDEO)

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naglasio je da se blokaderi Zeleno-levog fronta uspešno takmiče u autošovinizmu.

- Skandalozno, ali na žalost nije iznenađujuće. Posebno kad vidim da je to delo ovih blokadera Zeleno-levog fronta koji se uspešno takmiče u ovom autošovinizmu. Mrze sve što je srpsko, mrze oni i našu vojsku, mrze oni i Kosovo i Metohiju, voleli bi da se zaboravi istorija, da se zaboravi pre svega istina. Dokle god kuca i jedno srce u Srba, dokle god dišemo, mislimo i osećamo, Kosovo i Metohija su deo Srbije. Tako je zapisano i tako mora biti. A naše pesmo ćemo uvek sa ponosom pevati. Kosovo je Srbija - istakao je Vučević komentarišući video ZLF na kojem prefarbavaju grafit "Kad se vojska na Kosovo vrati".

