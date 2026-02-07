AKTUELNO

Milićević: Najnoviji napadi na SPC predstavljaju dno pakosti i pokvarenosti

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug /Ministarstvo bez portfelja / Denis Živković ||

Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević osudio je danas najnovije napade na Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC), u kojima se sveštenici nazivaju bezbožnicima i poziva se da se ukinu naše svetinje, i istakao da takvi napadi predstavljaju samo dno pakosti i pokvarenosti.

"To nije samo stav medija koji objavljuju takve vesti, već je to stav blokaderako-opozicione grupe ljudi koji već više od godinu dana pokušavaju da stvore raskol u društvu. Da neko u 21. veku na tako sraman način govori o prošlosti i tradiciji iz koje potiču i oni sami, govori samo da njima ništa sveto nije. Ako danas udaraju na Crkvu, na šta će sutra biti spremni da udare? Na koga? Ovo nisu samo skandalozne stvari, ovo su veoma ozbiljne poruke koju šalju oni koji mrze sve što je srpsko", rekao je Milićević, navodi se u saopštenju.

On je dodao da, na sreću, nema mnogo onih koji mrze svoju zemlju i poreklo, ali se, kako je naglasio, mora reagovati na bilo koji pokušaj ili govor mržnje koji ima za cilj da zatre ono što je srpsko.

"Najoštrije osuđujem ovakve poteze koji zarad politikanstva udaraju na Srpsku pravoslavnu crkvu, koji stvaraju podele u društvu. Umesto mira i dijaloga, jedinstva i stabilnosti, ponovo opozicija i blokaderi pokušavaju da izazovu nemire, a opozicioni mediji im u tome samo pomažu", izjavio je ministar Milićević.

Istoričar Milan St. Protić je u poslednjem broju lista "Danas" komentarisao poslednje poteze SPC, tvrdeći da su se od Boga odvojili i upitao ko im je dao pravo da bilo kog vernika iz crkve izbacuju.

Autor: Pink.rs

