'ŽELE DA OTMU VLAST OD NARODA' Selaković u 'Hit tvitu' o takozvanoj studentskoj listi: Na njoj su ljudi koji su POLITIČKI OTPAD - Njihov jedini program je mržnja prema sadašnjoj vlasti i predsedniku Vučiću

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras birala najvažniju objavu nedelje.

Ko i šta stoji iza slučaja Generalštab, otkud na blokaderskoj listi druga liga bivšeg režima? O ovim i drugim temama govore: ministar kulture Nikola Selaković, advokat Vladimir Đukanović i glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

PREDLOG BROJ JEDAN - NOVO JE L'?!

Nikola Selaković se osvrnuo na takozvanu studentsku listu, na kojoj su do sada samo opozicioni političari koji do sada nisu ostvarili nikakav pozitivan politički rezultat.

- Sama njihova lista i nen sastav ustvari demonstrira kako će se ponašati u slučaju da dođu na vlast. To su ljudi koji su politički otpad, koji nemaju ni jedan jedini pozitivan politički rezultat ili program. Njihov jedini program je mržnja prema sadašnjoj vlasti i predsedniku Vučiću. Kada predstavite kao svoj program uklanjanje Srpske pravoslavne crkve, onda znate o čemu je reč. Međutim, ništa me ovde ne iznenađujer, jer kome odgovara takva vlast u Srbiji, ko od toga ima korist? Ovo pre odgovara nekome drugome, a ne građanima Srbije - rekao je Selaković i dodao:

- Cilj i smisao je da se otme vlast od naroda i prebaci nekome drugome. To je svrha obojene revolucije. O ovome treba pričati kako bi građani znali šta im se priprema. Ukoliko tu naprave lošu odluku, kajanja nema - dodao je Selaković.

Krajem januara održan je tajni sastanak blokadera u Beogradu, na kojem je učestvovao i Živorad Anđelković, zvani Žika Pauk. Audio-snimak, koji je objavio Informer, otkriva navode o planovima "studentske pobune", ulozi Demokratske stranke i šokantnim izjavama o saradnji sa narko-dilerima

Dragan J. Vučićević kaže da niko od pomenutih ljudi sa snimka još uvek nije demantovao ništa.

- Ovo je tajni sastanak. Mi smo ovo objavili jutros, a niko od njih nije ni pokušao da demantuje. Vi ovde vidite koliko su međusobno posvađani i koliko se mrze. Pominju i Zdenka Tomanovića, koji je tužio novinare koji samo objavljuju istinu. Žika Pauk govori da je sa njim u vezi. Oni trebaju da vladaju ovom zemljom? Čujete kako se dogovaraju da preko narko dilera dolaze preko sigurnih glasova na izborima. Ovo je čitava mreža i oni kontrolišu 350 do 400 glasova. Ako neko duguje njima za drogu onda ga iskoriste u političke svrhe - rekao je Vučićević.

- Svakom tužiocu je taj snimak sasvim dovoljan da otvori predmet. Mi imamo situaciju gde mesecima unazad oteti deo države u okviru sudstva jednostavno ne interesuju stvari - nadovezao se Selaković.

Vladimir Đukanović kaže da je apsurno da se ljudi koji u proseku imaju 60 godina predstavljaju kao studenti i nalaze na studentskoj listi.

- Ovo će biti prva studentska lista na kojoj nema studenata. pa oni nemaju 300 ljudi ukupno, a o njima pričamo danima. ne mogu da skupe 20 ljudi na ulici. Evo u Pančevu 15 ludaka koji su u proseku 60 godina nazivaju se studenti i maltretiraju građane. Ako je ovo zaista njihova lista, ovo je ludost. Jedino je dobro da se konačno čuje ko zaista stoji iza te studentske liste. Ovo su sve režimski ljudi. Taj rektor Đokić, da nije bilo ove vlasti, on nikada ne bi bio na toj poziciji - kaže Đukanović.

Vučićević je otkrio kako je izgledao njegov prvi susret sa rektorom Vladanom Đokićem.

- Sećam se kada sam ga upoznao, rekao je da poštuje moj rad i da puno pozdravim predsednika Vučića. E to vam je rektor Đokić, jedan piz**ć, biram reči. On je ljudsko dno dna. Ja sam se šokirao čitajući njegov intervju pre dve nedelje, kaže da mora da se popravi nivo obrazovanja u Srbiji a on nam uništio univerzite - rekao je Vučićević.

Selaković je reagovao na tvrdnju Dragan Bjelogrlića da mu je zabranjen rad u Srbiji, a njegova produkcija je najviše zaradila upravo tokom sadašnje vlasti.

- Preko 120 miliona dinara je zaradio u prethodnih 8 godina. Niti je Bjelogrlić niti je njegova produkcijska kuća na 'crnoj listi'. Ovde je reč o nečemu drugom, kada pogledate i ovaj film koji je tobož zabranjen da se snimi u Srbiji, šta se tim filmom promoviše? Pravi film u kome do krajnjih granica banlizuje to teško nasleđe između Srba i Hrvata. Mi imamo problem, ne između dve političke strukture, već dva sistema vrednosti. Ja ne mogu da delim svoj sistem vrednosti sa ljudima koji kažu da smo mi kao narod genocidan, da smo mi krivi za Jasenovac i ostalo - rekao je Selaković i dodao:

- Prethodnih godina imali smo sve filmove u kome su naši očevi prikazani kao ratni zločinci, a majke kao prostitutke. Šta je tu sporno? Sporno je to što je te filmove plaćala država. Imamo primer gde su uzete državne pare za snimanje filmova koji na kraju nisu ni realizovani. Dok sam ministar kulture, boriću se protiv toga i neću to da dozvoljavam - rekao je Selaković.

PREDLOG BROJ DVA - GENERALŠTAB

Ministar kulture Nikola Selaković negirao je krivicu za zloupotrebe položaja u vezi sa skidanjem oznake kulturnog dobra vezano za zgradu Generalštaba, za šta ga tereti optuzni predlog Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Selaković je pokazao fotografije koje dokazuje da o njegovom slučaju odlučuju ljudi koji su deo blokaderskog pokreta.

- Ja sam i pred Bogom i pred narodom čist i tu nikakvog krivičnog dela nema. U svojim rukama imam saopštenje gde se navodi da je Goran Vasić priznao izvršenje dela. Ovo saopštenje su prenele sve televizije u Srbiji zato što su verovale da državni organ ne može ovako brutalno da laže. Neko mi je rekao nedovno, kada sam počeo da se branim, da nisu navikli na ovakav moj rečnik. pogledajte koliko lažu, zato i kažem da su blokadersi ološ. Ovde je reč o skraćenom postupku koji se ne završava optužnicom. U ovom slučaju je jedan blokader, Rade Bajić, tužilački pomoćnik, koji je saslušavao desetine ljudi u ovom slučaju. Evo na slikama vidimo kako on podržava blokadere i posećuje blokaderske skupove. Od tog čoveka se očekuje da radi savesno i nepristrasno? - rekao je Selaković i dodao:

- Vojislav Isailović, čovek sa ovim kačketom na slici, on vam je glavni tužilac za organizovani kriminal , takođe na protestima. Ovo dokazuje da je sve ovo jedna blokadersa banda i ološ i nemam problem da ove stvari nazovem pravim imenom. Da smo mi stvarno učinili krivično delo, dovoljno je par stranica, a oni su dostavili na hiljade stranica u kojima se pozivaju samo na svedoke. Ovo dokazuje da je sve ovo za što se dešava upereno protiv Aleksandra Vučića - rekao je Selaković.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Selaković se osvrnuo i na Dubravku Đukanović koja je za četiri godine na funkciji 26 puta odobrila radove za poslove "Studio D Art" koji je prenela na ime ćerke.

- Kada je Dubravka Đukanović po konkursu bila u obavezi da potpiše ugovor o radu kako ne bi mogla da radi druge poslove, ona to ne radi, već prima jedina u Srbiji dve plate. ovo je knjiški primer krivičnog dela za koje gone mene i moje saradnike, a to je zloupotreba službenog položaja. Nju je odmah skočila da brani Marinika Tepić koja kaže da je to samo jedna žena na koju je predsednik Vučić vršio pritisak da podnese ostavku - rekao je Selaković.

Đukanović dodaje da ništa besmislenije od ovog postupka nije video u svojoj karijeri.

- Kolega Palibrk je ovo dobro definisao, najteže je braniti nevinog čoveka. Ja ništa besmislenije nisam video od ovoga. Niko nije pribavio nikakvu korist niti je naneta bilo kakva šteta. Ceo predmet do sada ima nekih 15.000 stranica. Tolike predmete prave kada nemaju ništa, pa samo trpaju. Ništa mi nije jasno, za šta terete te ljude? Lagali su na početku da je Goran vasić priznao krivicu, a čovek se decidno izjasnio da nije kriv. Hteli su da manipulišu, ali im nije uspelo. Ovo što oni rade, je vrsta nenormalnog pritiska. Dolazite na sud, a ljudi se tamo okupljaju da vas gađaju i vređaju. Pokušavaju da izvrše medijski pritisak i hajku - kaže Đukanović.

Ministar Selaković i Dragan J. Vučićević su glasali za predlog broj 1, dok je na Đukanovića najveći utisak ostavio predlog broj 2.

Autor: Iva Besarabić