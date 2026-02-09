TO ĆE BITI MOJA, A ONDA NARODNA ODLUKA! Vučić o spekulacijama za mesto premijera: Kajem se što nisam radio još više, ali rezultati su vidljivi svima!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon svečanog uručenja ordena, odgovarao je na pitanja novinara o aktuelnim političkim temama, oštro kritikujući poteze opozicije i spekulacije o njegovoj budućoj funkciji.

O "hajci" zbog sendviča: "Samo o teroru pričaju"

Predsednik se osvrnuo na napade koji su usledili nakon njegove posete Novom Sadu:

– Stajao sam tamo, bili smo u redu, Miloš naručio sendviče, pojeli smo to. Ništa posebno nisam video u svemu tome. A onda obratite pažnju, nije pitanje smem li ja ili ne smem, niko nikada ne može da mi zabrani da ja odem gde hoću. Evo pitanje za Pogačara, šta bi tačno uradio. Ne možete ni vas dvojica da me bijete. Šta ste tačno uradili, terate ljude u nasilje. Zamislite šta bi takvi ljudi radili na vlasti.

Vučić je upozorio da bi takav pristup uništio ekonomiju: – Oni su u opoziciji, i kažu da ako neko negde pojede sendvič, oni neće tamo da kupuju više. Uništili bi privredu jedne zemlje. Zamislite mene da zatvorim Galeriju kada vidim kako tamo uživa dekanka iz Niša ili Srđan Milivojević. A demonstrirali su protiv Galerije. Zamislite kakav bi progon slobodoljubivih ljudi bio da su oni na vlasti. Samo o teroru pričaju, jedini program im je da zabrane sendvičare, restorane, kafane. A mi samo kažemo da im ne damo obične živote, sve vrednosti na kojima oni počivaju – zaključio je predsednik.

O mestu premijera: "Kajem se što nisam radio još više"

Na pitanje o spekulacijama da li će preuzeti kormilo Vlade, predsednik je poručio da će o tome odlučiti on i narod:

– I molim Miloša, Anu i sve druge da ne govore o tome, i da ne nagađaju i ne traže bilo šta, to će biti moja odluka, zatim narodna odluka. A narod želi promene, samo ne onakve kakve mu nameću blokaderi. Mnogo je teško da ne želite promenu nekoga koga gledate 14 godina. Meni ostaje samo da kažem, koliko sam grešio i propustio da uradim neke stvari, i kajem se svaki dan što sam se nekada opustio i što nisam radio onoliko koliko je trebalo da radim. Hiljadu zamerki imam na svoj račun. Međutim, mi smo postigli rezultate koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo.

Budućnost Srbije naspram "blokadera"

Vučić je naglasio da Srbija mora da gleda u budućnost, dok opozicija nudi samo blokade:

– Zato ja hitam da krenemo u proizvodnju robota, da razumemo šta je savremeno doba. Kada govorim o tome, teško mi je da na jedno od vaših pitanja odgovaram ko je na listi blokadera. Ako je istina da su Kokanović, Šoškić, Zdenko Tomanović, Žaklina Tatalović, Đokić... Ja poštujem svakog protivnika, ali ako je to istina, teške bi posledice bile za Srbiju. Ali na narodu je da donese odluku, i svaku odluku naroda ću da poštujem. Samo neka ljudi dobro razmisle – kazao je on.

Autor: Dalibor Stankov