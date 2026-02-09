Održana konferencija Dan bezbednog interneta 2026.

Predsednik Vlade Republike Srbije g. Đuro Macut danas je svečano otvorio konferenciju „Dan bezbednog interneta 2026. godine“, u Palati nauke, u Beogradu.

Prof. dr Đuro Macut izjavio je da država Srbija pitanje bezbednosti dece na internetu shvata veoma ozbiljno.

„Država Srbija ovo pitanje shvata veoma ozbiljno. Kroz obrazovanje, prevenciju i institucionalnu zaštitu radimo na tome da internet bude saveznik, a ne pretnja. Bezbednost dece na internetu nije tehničko pitanje. To je pitanje odgovornosti, brige i vrednosti koje gradimo kao društvo. Zato je važno da budemo zajedno - i roditelji, i nastavnici, i institucije, ali i deca. Samo zajedničkim naporom možemo stvoriti bolji i bezbedniji internet za sve", poručio je Macut je tokom obraćanja u Palati nauke.

Ministar informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina posebno je zahvalio predsedniku Vlade, gospodinu Đuru Macutu, što je svojim prisustvom pokazao da je bezbednost dece na internetu pitanje o kom država ozbiljno brine.

„Kao roditelj, ali i kao resorni ministar, moram da kažem da sam jako zadovoljan što su našim najmlađima, kao i njihovim vršnjacima širom sveta dostupna brojna tehnološka dostignuća. Ali, koliko god da je internet neiscrpan izvor znanja i mogućnosti modernog doba, ukoliko ovim alatom ne rukujemo prema pravilima, može da preraste u bolest modernog doba, a to je ono što najmanje želimo.

Svest o informacionoj bezbednosti mora da se razvija od najranijeg uzrasta, već sa prvim susretom i komunikacijom na internetu. Mi kao država možemo da se pohvalimo da smo shvatili koliko je važno da sa decom podelimo informacije koje uključuju sve prednosti i mane doba u kojem žive“, rekao je ministar Bratina.

Ovogodišnji slogan „Zajedno za bolji internet“ u preko 180 država u svetu, predstavlja poziv na akciju svima da uzmu učešće u stvaranju boljeg i bezbednijeg interneta za sve, a posebno za najmlađe korisnike. Ministarstvo je posebno ponosno na Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, prvi i za sada jedini institucionalni mehanizam u regionu koji se bavi prevencijom i reagovanjem na ugrožavanje dece u digitalnom okruženju.

Prisutnima se obratila i koordinatorka Centra, gospođa Emina Beković, koja je istakla da kroz ovakvu neposrednu komunikaciju gradimo generacije koje odgovorno koriste digitalne tehnologije, unapređuju digitalnu pismenost i razvijaju kulturu bezbednosti koja ostaje i kada deca napuste učionice.

Ovogodišnji događaj ugostio je decu iz hraniteljskih porodica iz mesta Miloševac.

Edukatori iz Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu održali su radionicu kako bi decu upoznali sa potencijalnim rizicima koji vrebaju na digitalnim platformama.

Autor: D.Bošković