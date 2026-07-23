Vučić sa Babišem: Svečani doček ispred Palate Srbija

Predsednika Vlade Češke Andreja Babiša, koji boravi u dvodnevnoj poseti Beogradu, danas je ispred Palate Srbija svečano dočekao predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut.

Babiš je dočekan uz najviše državne počasti, crveni tepih, počasni stroj garde i intoniranjem himne dve države.

Pored Macuta, Babiša su dočekali i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Andrijana Mesarović, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Nakon dočeka usledio je tet-a-tet sastanak Macuta i Babiša, a planiran je plenarni sastanak dve delegacije - Srbije i Češke, predvođen Macutom i Babišom.

Sledi sastanak Vučića i Babiša

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem, koji boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Srbiji (22. i 23. jula), saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će najpre u 11.30 imati tet-a-tet sastanak, nakon čega sledi plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Češke Republike predvođen predsednikom Srbije i premijerom Češke.

Izjave za medije planirane su u 12.30, posle čega će delegacije, uz učešće predsednika Vučića i češkog premijera održati okrugli sto "Srbija - Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je sinoć večeru u čast predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Srbiji.

Vučić priredio večeru za Babiša

- Drago mi je što sam sa Andrejem Babišem prve večeri njegove posete Srbiji, imao priliku da u prijatnom razgovoru razmenim mišljenja o odnosima naših zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje - napisao je Vučić na svom Instagram nalogu u sredu uveče.

Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju.

- Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za zajednički rad u oblastima od obostranog interesa - naveo je Vučić.

Vučić je na Instagramu objavio i video-snimak svoje radne večere sa Babišem.

- Kažu da se gost najbolje dočeka domaćinskom trpezom i onim što domaćin od srca iznese na sto. Večeras je to bila pečena ćuretina, a još važniji od menija bili su otvoren razgovor, dobro raspoloženje i želja da nastavimo da gradimo još bližu saradnju Srbije i Češke - naveo je Vučić.

Autor: S.M.