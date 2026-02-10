Vučić: Ovo nije jednokratna mera, nastaviće se ulaganja! Povećavaće se iznosi, 20 miliona, znači 90.000 evra bespovratno i još 20 po niskim kamatama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj ceremoniji uručenja rešenja u okviru programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2025. godini.

Na samom početku, Vučić je obišao štandove i razgovarao s proizvođačima interesujući se da li izvoze, mogu li da nađu tržište za sebe.

- Srećan rad vam želim! Ima tu jedna važna stvar, dobar deo vinograda, čak i u Bordou, oni sada krče i uništavaju jer hoće da sačuvaju samo ono što su najveća vina jer nema kupaca, sve je teže i sve veći problem, za njih, mi ne povećavao ali i ne umanjujemo zasade, posao vinogradara je težak, oni rade 11 meseci, za nas je važno da pronalazimo nova tržišta, a Kina je za nas idelna prilika, rekao je Vučić.

- Za nas je Kina od ogromnog značaja, jer kako ćete da uđete na francusko, italijansko tržište...a najveći proizvođači su Francuska, Italija, SAD, Čile... Ne možete ni u muslimanske zemlje da izvozite... Svi se bore za kinesko tržište jer je veliko, ali ni tamo nije lako jer je to teško tržište, izbirljivo...

Predsednik navodi da su Ukrajina i Moldavija zemlje iz kojih uvozimo flaše.

- Pitanje je može li staklara da proizvodi po niskoj ceni kao Ukrajina i Moldavija. Nisu to jednostavne stvari. Ovo je poruka i za naše ljude u staklari da pokušaju da pronađu flaše za naše ljude ovde - rekao je predsednik.

Proizvođači su se zahvalili državi i predsedniku na subvencijama koje im, kako su rekli, mnogo znače.

- Što je država jača, ona se više trudi, a videli ste predsednika Makrona da se sprema za sastanak, a svi će biti u Minhenu, zašto je to važno? Zato što Makron ima jednu viziju, a Nemci drugu. Biću i ja u Minhenu i imaću sastanke s najvišim predstavnicima EU, kineskim, a prvo idem u Indiju, pre toga sa Erdoganom...

- Što bi rekli ovi naši protivnici, baš smo izolovani!

Na pitanje o blokaderima, kaže:

- Ja sam na strani tih mladih ljudi, a ovi stari koji nikad nisu mogli ništa ozbiljnije da urade oni će u najskorije vreme da krenu u najžešću kampanju protiv njih i tući će svim sredstvima po njima...

- U 1 sat sam bio u Petrovaradinu, u vreme ručka, a to je za njih jutro, bavim se ozbiljnijim pitanjima, ne mogu da odgovaram na ta pitanja, to pokazuje kakvi bi bili kad bi bili na vlasti...

- A da sam došao po mraku, rekli bi pod okriljem noći...

- Hoću da se zahvalim svima što ste ovde, a mnogo su mi lep govor napisali, rekao je Vučić pa citirao Vuka Karadžića koji je rekao da gde je dobro vino, tu je dobra duša.

- Srbija poslednjih godina, mnogo ulaže, uspeli smo da prestignemo mnoge zemlje u regionu, danas smo daleko ispred njih, žargonski, progutali smo ih... Veliki uspesi i moje ogromno zadovoljstvo, voleo bih da imamo mnogo više vinograda i šljivika.

- Ovo je tek prvi krug, tek početak, važno je da ova mera nije jednokratna, povećavaće se iznosi, 20 miliona, znači 90.000 evra, bespovratno i još 20 miliona od države s godinom grejs perioda i niskom kamatnom stopom...

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa otvorilo je Ministarstvo privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, kako bi podržalo sektore proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića, kao važne i perspektivne grane privrede, a ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju tog Programa iznosila su 150.000.000,00 dinara.

Autor: S.M.