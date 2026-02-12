Vučić o tragedijama u bolnici u Čačku: Lekar koji je operisao Emu je bio jedan od prvih koji su me napadali, o tome sam ćutao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o teškim tragedijama koje su potresle Srbiju.

- Zdravstvena inpekcija će da uradi svoj posao. Nemojte da se ljutite, ja nisam lekar i ne mešam im se posao, a oni se i te kako mešaju u moj posao. Ja sam ćutao i jasno je da je neko pokušao da politički zloupotrebi sve to. Lekar koji je operisao devojčicu je među prvima govorio da sam ja ubica. Ali ja nikada neću da kažem da je ovo bila njegova greška. On radi izuzetno težak posao, kao i svi lekari. Ja ih samo molim da vode računa, a ja da krivim nekog zarad jeftinih političkih poena, to neću - podvukao je Vučić.

Podsetio je da su pojedini mediji na sav glas pisali o tom slučaju dok nije ustanovljeno da je taj lekar blokader.

- Strašno me je zabolelo što su celog dana o tome pričali dok se nije saznalo da je lekar blokader. Kad se saznalo da jeste, više nisu pominjali to dete. Vidite, nisu im važni ljudi. Bio je najvažniji život jednog deteta, saglasan sam s tim, ali dok nisu saznali ko je lekar. Kako su saznali da je lekar blokader, dete im više nije važno i ne pominju ga. Jedino ih interesuje fotelja - zaključio je Vučić.

