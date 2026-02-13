NIS zatražio produženje posebne licence od Ministarstva finansija SAD: Ključno za nastavak operativnog rada nakon 20. februara

Kompanija Naftne industrije Srbije (NIS) od Ministarstva finansija SAD zatražila je izdavanje posebne licence koja se odnosi na period nakon 20. februara.

Kompanija Naftne industrije Srbije (NIS) podnela je 12. februara Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence koja bi omogućila nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti i nakon 20. februara, kada ističe rok definisan prethodno izdatom licencom.

U zahtevu, NIS naglašava značaj kontinuiranog poslovanja kompanije za ekonomiju Republike Srbije, kao i aktuelne pregovore u vezi sa promenom vlasničke strukture. Navodi se da bi produženje operativne licence obezbedilo potreban vremenski okvir kako bi zainteresovane strane mogle da privedu kraju započete razgovore.

Ranije je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC), u okviru Ministarstva finansija SAD, izdala licencu akcionarima i drugim zainteresovanim stranama za pregovore o izmenama u vlasničkoj strukturi NIS-a, sa rokom važenja do 24. marta 2026. godine.

Kompanija NIS zahvaljuje svim domaćim i stranim institucijama koje pružaju podršku naporima da se obezbedi njeno nesmetano poslovanje.

Autor: D.Bošković