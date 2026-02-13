AKTUELNO

Politika

VUČIĆ ODGOVORIO BLOKADERIMA: Propade im to da me tuku, a toliko su želeli da pokažu 'demokratske kapacitete'!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom najava blokadera koji su planirali proteste u Novom Sadu, ističući da su njihovi planovi o "dočeku" propali.

U Novom Sadu će u ponedeljak biti obeleženo dva veka od osnivanja Matice srpske, a bilo je najavljeno da će tim povodom u Novom Sadu boraviti i predsednik Srbije. Tim povodom, Vučić je poslao jasnu poruku onima koji su najavljivali incidente.

- Vidim da se mučenici spremaju valjda da me tuku u Novom Sadu, ali ja ne dolazim ljudi u Novi Sad - saopštio je Vučić.

Predsednik je ironično prokomentarisao namere onih koji protestima žele da iskažu nezadovoljstvo njegovim prisustvom.

Javiću vam ja kada budem dolazio pošto vidim da vam je mnogo zapelo da me pozdravite. Propade im to da me tuku, a toliko su silno želeli da pokažu svoje demokratske kapacitete.

Na kraju svoje poruke, predsednik je naglasio nepokolebljivost države pred pritiscima.

- Pobedila je i uvek će pobeđivati Srbija - istakao je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Matica srpska

#Novi Sad

#Srbija

#blokaderi

#protesti

POVEZANE VESTI

Politika

'RASPALI SMO SE POTPUNO' Bogosavljević objavio video iz Novog Sada pa briznuo u plač, niko više neće da protestuje

Politika

'NEMAMA NIKAKAV PROBLEM SA TIM' Vučić o najavljenoj akciji blokadera: Ako treba da im pomognemo, da im pošaljemo malo ljudi, da im damo malo potpisa

Politika

'LJUDI MOGU MIRNO DA SPAVAJU' Vučić poručio građanima: Ništa blokaderi i siledžije neće moći da urade (VIDEO)

Politika

'VRATIĆEMO SRBIJU POŠTENOM NARODU' Predsednik Vučić: Građani su siti onih koji ih terorišu! (VIDEO)

Politika

'A DA SAM DOŠAO PO MRAKU, REKLI BI POD OKRILJEM NOĆI' Vučić o kritikama zbog posete Novom Sadu

Politika

Najnovije oglašavanje predsednika Vučića: U toku su jezivi, nasilni protesti protiv države Srbije u Novom Sadu (VIDEO)