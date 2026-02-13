VUČIĆ ODGOVORIO BLOKADERIMA: Propade im to da me tuku, a toliko su želeli da pokažu 'demokratske kapacitete'!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom najava blokadera koji su planirali proteste u Novom Sadu, ističući da su njihovi planovi o "dočeku" propali.

U Novom Sadu će u ponedeljak biti obeleženo dva veka od osnivanja Matice srpske, a bilo je najavljeno da će tim povodom u Novom Sadu boraviti i predsednik Srbije. Tim povodom, Vučić je poslao jasnu poruku onima koji su najavljivali incidente.

- Vidim da se mučenici spremaju valjda da me tuku u Novom Sadu, ali ja ne dolazim ljudi u Novi Sad - saopštio je Vučić.

Predsednik je ironično prokomentarisao namere onih koji protestima žele da iskažu nezadovoljstvo njegovim prisustvom.

Javiću vam ja kada budem dolazio pošto vidim da vam je mnogo zapelo da me pozdravite. Propade im to da me tuku, a toliko su silno želeli da pokažu svoje demokratske kapacitete.

Na kraju svoje poruke, predsednik je naglasio nepokolebljivost države pred pritiscima.

- Pobedila je i uvek će pobeđivati Srbija - istakao je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov